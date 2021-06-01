Опять без Турции. Россия предпочла открыть авиасообщение с Хорватией и Марокко
Надежды туркомпаний и авиаперевозчиков на снятие после 1 июня запретов на полеты в Турцию не оправдались, зато Россия «открывает» курортную Хорватию и две африканских страны
Россия продлила запрет на авиасообщение с Турцией до 21 июня включительно, несмотря на предложение министра туризма этой страны возобновить полеты в курортные регионы. При этом с 10 июня возобновляются полеты в курортную Хорватию и ряд других стран, а количество рейсов из Москвы в столицу Египта вырастет до семи в неделю.
О соответствующих решениях поздно вечером в последний день весны сообщило правительство РФ, до последнего сохраняя интригу.
Таким образом, ограничительные меры, введенные Россией из-за ситуации с коронавирусом в Турции на срок с 15 апреля по 1 июня, продлеваются еще на 3 недели. Также до 21 июня включительно продлеваются ограничения на полеты в Танзанию.
При этом Россия «открывает» для туристов ряд европейских и африканских направлений. Со 2 июня Россия возобновляет авиасообщение с Великобританией по маршруту Москва-Лондон, с 10 июня – с Хорватией, Австрией, Венгрией, Люксембургом, Ливаном, Марокко и Маврикием. Кроме того, с 10 июня возобновляются чартеры в Албанию.
С этой же даты Россия увеличивает количество авиарейсов в ряд стран, в числе которых Египет, Сербия, Греция, Катар, Азербайджан, Армения, Узбекистан и Таджикистан.
Количество рейсов между Москвой и столицей Египта Каиром увеличивается до семи в неделю. До такого же уровня возрастет число рейсов из Москвы в Белград. Также возобновляется международное авиасообщение с Германией по маршруту Москва – Мюнхен. Кроме того, 10 июня возобновляются международные авиаперелеты из Нижнекамска, Владикавказа и Томска.
Вчера также состоялся телефонный разговор премьеров России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко. После этого стало известно, что Россия расширяет авиационное и железнодорожное сообщение с Белоруссией. При этом речь не идет о полетах в регионы России авиакомпании «Белавиа», для которой после инцидента с самолетом Ryanair «закрыли небо» многие страны. С 10 июня количество авиарейсов по маршруту Москва-Минск увеличится до 10 в неделю.
Кроме того, правительство РФ сообщает о возобновлении с этой же даты железнодорожного сообщения по маршрутам Гомель – Москва и Полоцк – Москва и увеличении количества вагонов в поездах «Ласточка», ежедневно курсирующих между Москвой и Минском.
Между тем, после встречи 28 мая в Сочи президента России Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко некоторые СМИ сообщили о достигнутой ими договоренности по открытию новых рейсов «Белавиа» в российские города.
Однако гендиректор «Белавиа» Игорь Чергинец уже успел заявить, что белорусский авиаперевозчик не планирует выполнять полеты в Крым, пока не последует политическое признание Крыма как части России.
24 мая Турция предложила России возобновить полеты в курортные регионы. Об этом РИА Новости заявил глава Минтуризма страны Мехмет Эрсой.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предложил альтернативные Турции туристические маршруты, отметив, что в случае открытия авиасообщения с этой страной в середине июня, полеты туда могут быть небезопасными.
Со своей стороны, вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин ранее рассказал «Радиоточке НСН», какие страны могут открыть для российских туристов летом.
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