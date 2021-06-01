Опять без Турции. Россия предпочла открыть авиасообщение с Хорватией и Марокко

При этом Россия «открывает» для туристов ряд европейских и африканских направлений. Со 2 июня Россия возобновляет авиасообщение с Великобританией по маршруту Москва-Лондон, с 10 июня – с Хорватией, Австрией, Венгрией, Люксембургом, Ливаном, Марокко и Маврикием. Кроме того, с 10 июня возобновляются чартеры в Албанию.

С этой же даты Россия увеличивает количество авиарейсов в ряд стран, в числе которых Египет, Сербия, Греция, Катар, Азербайджан, Армения, Узбекистан и Таджикистан.

Количество рейсов между Москвой и столицей Египта Каиром увеличивается до семи в неделю. До такого же уровня возрастет число рейсов из Москвы в Белград. Также возобновляется международное авиасообщение с Германией по маршруту Москва – Мюнхен. Кроме того, 10 июня возобновляются международные авиаперелеты из Нижнекамска, Владикавказа и Томска.

Вчера также состоялся телефонный разговор премьеров России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко. После этого стало известно, что Россия расширяет авиационное и железнодорожное сообщение с Белоруссией. При этом речь не идет о полетах в регионы России авиакомпании «Белавиа», для которой после инцидента с самолетом Ryanair «закрыли небо» многие страны. С 10 июня количество авиарейсов по маршруту Москва-Минск увеличится до 10 в неделю.

Кроме того, правительство РФ сообщает о возобновлении с этой же даты железнодорожного сообщения по маршрутам Гомель – Москва и Полоцк – Москва и увеличении количества вагонов в поездах «Ласточка», ежедневно курсирующих между Москвой и Минском.

Между тем, после встречи 28 мая в Сочи президента России Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко некоторые СМИ сообщили о достигнутой ими договоренности по открытию новых рейсов «Белавиа» в российские города.