Вирусолог предложил россиянам альтернативу «пандемийной» Турции
Георгий Викулов посоветовал усмирить «безудержное желание» отдыхать в Турции и предложил варианты более безопасного летнего отдыха
Открытие турецких границ ожидается в середине июня, но даже тогда поездка может оказаться небезопасной, рассказал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Россия ограничила полеты в Турцию 15 апреля. Вирусолог считает, что за три месяца с точки зрения эпидемиологической ситуации в стране немногое изменилось.
«Это превентивные меры. Говорить о том, что у них радикально изменится ситуация? Конечно, пандемия за три месяца не закончится. И при всем безудержном желании отдыхать в Турции, пока что это направление не является безопасным. В этой связи правительство и приняло такое решение. Плюс политически напряженная обстановка. Можно рассматривать и другие направления, куда россияне могут ездить отдыхать. Есть много других красивых, хороших и, главное, безопасных для отдыха мест», - считает Викулов.
Вирусолог не советует отдыхать в Турции даже, если туда будет разрешен въезд.
«Если даже не брать ситуацию с коронавирусом, я не советую выбирать это направление. Сам никогда не отдыхаю в Турции, даже не рассматриваю этот вариант. Посмотрите топ-10 самых частых происшествий, которые случились с отдыхающими: кто-то отравился, кто-то попал в ДТП - Турция будет всегда на первых полосах. Почему таких сообщений нет по Греции или Кипру? Поэтому это связано не только с пандемийной ситуацией», - отметил эксперт.
Викулов рассказал, что есть вариант, при котором полеты в Турцию могут быть отменены до конца лета.
Он со своей стороны предложил альтернативу «турецкому берегу».
«Из ближайших стран я бы россиянам рекомендовал Грецию, которая открыла границы, у них сейчас благоприятная ситуация с COVID. На Кипре пока ситуация напряженная. Средиземноморье - оно такое: пестрое, разное, с национальными и культурными особенностями. Но ситуация может меняться очень быстро, фактически в ручном режиме. Например, южная Африка еще месяц назад рассматривалась как надежное направление, сейчас она уже так не рассматривается, и, соответственно, перелеты в Танзанию были запрещены», - рассказал эксперт.
Перед поездкой на море Викулов советует россиянам смотреть сводки Федерального агентства по туризму, обращать внимание на текущую обстановку с коронавирусом, узнавать, каковы условия въезда: что за справки и анализы необходимо предоставить. А также обратить внимание на то, ожидается прямой перелет или с пересадками.
О том, что Москва разрешит туристам посещать Турцию с середины июля, сообщило агентство Bloomberg Turkey со ссылкой на свои источники. В сообщении сказано, что Россия отправит новую делегацию для оценки мер, принимаемых для защиты аэропортов, отелей и других туристических объектов от коронавируса, прежде чем решить, когда снять запрет на авиаперелеты. После чего будет принято окончательное решение по возобновлению авиасообщения.
Информацию о том, что российские проверяющие отправятся в Турцию, подтвердили в Ростуризме.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, какие страны откроют для россиян летом.
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