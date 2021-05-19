Вирусолог предложил россиянам альтернативу «пандемийной» Турции

Викулов рассказал, что есть вариант, при котором полеты в Турцию могут быть отменены до конца лета.

Он со своей стороны предложил альтернативу «турецкому берегу».

«Из ближайших стран я бы россиянам рекомендовал Грецию, которая открыла границы, у них сейчас благоприятная ситуация с COVID. На Кипре пока ситуация напряженная. Средиземноморье - оно такое: пестрое, разное, с национальными и культурными особенностями. Но ситуация может меняться очень быстро, фактически в ручном режиме. Например, южная Африка еще месяц назад рассматривалась как надежное направление, сейчас она уже так не рассматривается, и, соответственно, перелеты в Танзанию были запрещены», - рассказал эксперт.

Перед поездкой на море Викулов советует россиянам смотреть сводки Федерального агентства по туризму, обращать внимание на текущую обстановку с коронавирусом, узнавать, каковы условия въезда: что за справки и анализы необходимо предоставить. А также обратить внимание на то, ожидается прямой перелет или с пересадками.

О том, что Москва разрешит туристам посещать Турцию с середины июля, сообщило агентство Bloomberg Turkey со ссылкой на свои источники. В сообщении сказано, что Россия отправит новую делегацию для оценки мер, принимаемых для защиты аэропортов, отелей и других туристических объектов от коронавируса, прежде чем решить, когда снять запрет на авиаперелеты. После чего будет принято окончательное решение по возобновлению авиасообщения.

Информацию о том, что российские проверяющие отправятся в Турцию, подтвердили в Ростуризме.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, какие страны откроют для россиян летом.

