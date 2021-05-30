«Откусывает» и морщится. «Белавиа» заходит на российский рынок авиаперевозок

Получается, генеральный директор «Белавиа» делает заявления аналогичного характера. Впрочем, подобный «бизнес-ход» со стороны Белоруссии в патовой ситуации блокады воздушного пространства странами ЕС позволяет, с одной стороны, продемонстрировать лояльность белорусов к Европе, а с другой, напомнить России, с президентом которой две встречи провел президент Республики Александр Лукашенко, о политической самостоятельности.

Накануне сообщалось, что глава Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин во время встречи договорились о втором транше госкредита, а также – о новых рейсах «Белавиа» в РФ.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту самолета находился бывший главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, в Белоруссии он внесен в список террористов. 24 мая на саммите ЕС было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года. Соответствующий договор был подписан 18 марта.

