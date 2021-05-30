«Откусывает» и морщится. «Белавиа» заходит на российский рынок авиаперевозок
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько на пресс-конференции в НСН отметил эмоциональный характер решений белорусских властей.
Белорусский авиаперевозчик «Белавиа» не планирует выполнять полеты в Крым, заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» генеральный директор авиакомпании Игорь Чергинец.
«Должно быть политическое признание Крыма как часть России. Будет политическое решение – будем смотреть», - сказал он, напомнив, что когда Крым принадлежал Украине, авиакомпания выполняла туда рейсы с перерывами, связанными с коммерческими вопросами.
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова Богдан Безпалько на пресс-конференции в НСН заявил, что Белоруссия в худшем случае может потерять до 70 миллионов долларов из-за «воздушной» блокады.
«Белоруссия пострадает экономически из-за того, что через ее территорию перестанут летать европейские авиакомпании. В настоящее время услугами белорусской навигации пользовались примерно 1000 компаний, треть из них – российские. Белоруссия зарабатывала на этом от 50 до 70 миллионов долларов в год. Безусловно пострадает национальный перевозчик Belavia, который будет добавлен в «игнор», - заявил эксперт.
Лукашенко решил, что «Belavia» может «у российских компаний откусить часть внутреннего рынка», заявил член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России, считает Безпалько.
«Он должен был эти риски просчитывать изначально, но он ничего не просчитывает, он действует часто очень импульсивно, эмоционально, и его заявления зачастую носят такой же характер. Обращу внимание, что его речь транслировали именно в выдержках, а не в прямом эфире», - обратил внимание член Совета по межнациональным отношениям при президенте России.
Получается, генеральный директор «Белавиа» делает заявления аналогичного характера. Впрочем, подобный «бизнес-ход» со стороны Белоруссии в патовой ситуации блокады воздушного пространства странами ЕС позволяет, с одной стороны, продемонстрировать лояльность белорусов к Европе, а с другой, напомнить России, с президентом которой две встречи провел президент Республики Александр Лукашенко, о политической самостоятельности.
Накануне сообщалось, что глава Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин во время встречи договорились о втором транше госкредита, а также – о новых рейсах «Белавиа» в РФ.
23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту самолета находился бывший главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, в Белоруссии он внесен в список террористов. 24 мая на саммите ЕС было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз.
Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года. Соответствующий договор был подписан 18 марта.
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