В Союзе туриндустрии рассказали, какие страны откроют для россиян летом

В России прорабатывают открытие границ с новыми странами. На сайте Ассоциации Туроператоров России сообщается, что это может произойти 1 июня. Оценить возможность возобновления полетов по новым направлениям вице-премьер Татьяна Голикова поручила Росавиации, Роспотребнадзору и МИД до 11 мая. Речь идет о 20 направлениях, в том числе об Австрии, Болгарии, Дании, Италии, Кипре, Мальте, Португалии, Израиле, Марокко, Тунисе и Доминикане.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предупредил, что не стоит ожидать положительного финального решения по всем пунктам из списка. Эксперт отметил, что перечень из 30 государств существовал и раньше, однако они все еще остаются закрытыми для туристических поездок.

«Какие страны будут открыты, пока никто не знает. Ситуация меняется очень стремительно. Ряд стран уже заявили о возможности принять россиян - те же Болгария и Тунис. Италия определяет сроки, говорит, что летом будет готова. Но в то же время пока нет ни сообщений, ни формата приема. Он везде различный. Если будет самоизоляция, то, естественно, туристы не поедут. Этот вариант не для туристического потока. Везде нужны тесты - один здесь, другой там, наличие вакцинации. Опять же, важно и что это за вакцина. Все решает комиссия и Роспотребнадзор - насколько будет приемлемый формат приема для туристов, а также насколько привлекательно туристические услуги могут оказываться в этих странах», - отметил он.