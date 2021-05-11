В Союзе туриндустрии рассказали, какие страны откроют для россиян летом
По всей видимости, из 20 стран-кандидатов для россиян будут доступны только три, да и те - ближе к концу лета, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
В России прорабатывают открытие границ с новыми странами. На сайте Ассоциации Туроператоров России сообщается, что это может произойти 1 июня. Оценить возможность возобновления полетов по новым направлениям вице-премьер Татьяна Голикова поручила Росавиации, Роспотребнадзору и МИД до 11 мая. Речь идет о 20 направлениях, в том числе об Австрии, Болгарии, Дании, Италии, Кипре, Мальте, Португалии, Израиле, Марокко, Тунисе и Доминикане.
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предупредил, что не стоит ожидать положительного финального решения по всем пунктам из списка. Эксперт отметил, что перечень из 30 государств существовал и раньше, однако они все еще остаются закрытыми для туристических поездок.
«Какие страны будут открыты, пока никто не знает. Ситуация меняется очень стремительно. Ряд стран уже заявили о возможности принять россиян - те же Болгария и Тунис. Италия определяет сроки, говорит, что летом будет готова. Но в то же время пока нет ни сообщений, ни формата приема. Он везде различный. Если будет самоизоляция, то, естественно, туристы не поедут. Этот вариант не для туристического потока. Везде нужны тесты - один здесь, другой там, наличие вакцинации. Опять же, важно и что это за вакцина. Все решает комиссия и Роспотребнадзор - насколько будет приемлемый формат приема для туристов, а также насколько привлекательно туристические услуги могут оказываться в этих странах», - отметил он.
Собеседник НСН назвал ориентировочный срок открытия европейских направлений. По его словам, это конец лета – начало осени.
«Израиль заявлял о конце июля – начале августа, хотя у них там уже более 80% привито. Европа – звучал июль, сейчас – август и сентябрь. Но сезон уже практически пройдет. Реально - это возобновление в Турцию, может быть, Средиземноморье - Тунис, Греция. Конец лета – начало осени. Все зависит от ситуации с коронавирусом – она меняется, появляются новые штаммы. Пока нет ясности и по назначению поездок – это не значит туристические потоки. Для начала это могут быть деловые поездки, родственники, а потом уже туристы. Формат приема и возвращения сегодня непростые. С 1 мая, вы знаете, надо уже два теста сдавать. Это и не удешевляет, и не упрощает. По-прежнему выездной туризм находится под сильнейшим давлением из-за ситуации с коронавирусом», - констатировал Юрий Барзыкин.
Наплыва российских туристов ожидают в Краснодарском крае. Сочи на майские праздники принял 200 тысяч человек — на четверть больше, чем в майские выходные 2019 года. Согласно данным предварительного бронирования, отели, гостиницы и санатории города в этот сезон будут заполнены на 90%. При этом в самых популярных объектах размещения ожидается стопроцентная загрузка.
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