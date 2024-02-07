Опрос: Сотрудникам на удаленке в 2023 году предлагали на 10 тысяч рублей меньше

Она отметила, что российские работодатели сейчас активно улучшают условия для соискателей.



«Улучшение условий для соискателей и сотрудников - сейчас одна из ведущих тенденция у работодателей. Большинство компаний (63%) намерены повысить оклады сотрудникам в 2024 году, чаще остальных к этому готовы представители крупного бизнеса (71%). А почти три из четырех компаний ожидают повышения затрат на персонал. Для минимизации влияния внешних факторов на кадровую политику, работодатели готовы увеличить бюджет на фонд оплаты труда (54%), фокусно работать над удержанием сотрудников (51%) и обеспечивать гибкие условия труда, в том числе предлагать удаленную работу (45%). Каждая десятая (12%) компания задумывается об устранении всех видов дискриминации при найме», - сказала Святицкая.

Ранее стало известно, что порядка 52% опрошенных россиян согласны на уменьшение зарплаты ради дистанционного формата работы. Треть респондентов готова пожертвовать до 5% от зарплаты ради возможности работать из дома, 8% готовы потерять 6-10% дохода, а 6% готовы пожертвовать пятой его частью, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

