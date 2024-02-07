Опрос: Сотрудникам на удаленке в 2023 году предлагали на 10 тысяч рублей меньше
Соискатели назвали удаленку и гибкий график важными требованиями при поиске работы, заявила НСН Ирина Святицкая.
Руководитель молодежного направления сервиса по поиску работы HeadHunter Ирина Святицкая в беседе с НСН заявила, что большинство российских работодателей собираются повышать оклады своим сотрудникам в 2024 году.
«В 2023 году разница в предлагаемых зарплатах в вакансиях с удаленкой и без составляет около 10 тысяч рублей. Удаленка и гибридный график вошли в число основных и базовых требований у соискателей большинства «офисных» профессий. Согласно опросу, самыми важными требованиями к работодателю респонденты назвали возможность удаленной работы и наличие гибкого графика. Особенно ценятся у соискателей работодатели, которые перешли на удаленную работу раньше других и за счет этого смогли максимально эффективно организовать рабочие процессы, предоставляя сотрудникам больше свободы», - сказала собеседница НСН.
Она отметила, что российские работодатели сейчас активно улучшают условия для соискателей.
«Улучшение условий для соискателей и сотрудников - сейчас одна из ведущих тенденция у работодателей. Большинство компаний (63%) намерены повысить оклады сотрудникам в 2024 году, чаще остальных к этому готовы представители крупного бизнеса (71%). А почти три из четырех компаний ожидают повышения затрат на персонал. Для минимизации влияния внешних факторов на кадровую политику, работодатели готовы увеличить бюджет на фонд оплаты труда (54%), фокусно работать над удержанием сотрудников (51%) и обеспечивать гибкие условия труда, в том числе предлагать удаленную работу (45%). Каждая десятая (12%) компания задумывается об устранении всех видов дискриминации при найме», - сказала Святицкая.
Ранее стало известно, что порядка 52% опрошенных россиян согласны на уменьшение зарплаты ради дистанционного формата работы. Треть респондентов готова пожертвовать до 5% от зарплаты ради возможности работать из дома, 8% готовы потерять 6-10% дохода, а 6% готовы пожертвовать пятой его частью, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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