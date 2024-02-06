Большинство россиян согласились на уменьшение зарплаты ради удаленки

Треть респондентов готова пожертвовать до 5% от зарплаты ради возможности работать из дома, 8% готовы потерять 6-10% дохода, а 6% готовы пожертвовать пятой его частью. Каждый десятый согласился лишиться 11–20% зарплаты ради удаленки.

Отмечается, что каждый третий участник опроса хотел бы получать больше 200 тысяч рублей в месяц, чтобы чувствовать себя комфортно.

Ранее стало известно, что удаленный формат работы позволил россиянам уменьшить расходы на 30-50%, отмечает «Радиоточка НСН».

