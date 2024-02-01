«Дискриминация?»: Идею Матвиенко о поощрении работников Донбасса назвали спорной
Олег Шеин заявил НСН, что прием на работу специалиста должен осуществляться только исходя из его знаний и квалификации.
Прием на работу специалиста должен осуществляться только исходя из его знаний и квалификации, в остальных случаях речь может зайти о дискриминации и нарушении Конституции, заявил бывший депутат Госдумы, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин в беседе с НСН.
Запись в трудовой книжке «работал в Донбассе» должна давать зеленый свет для всей последующей карьеры, заявила председатель СФ Валентина Матвиенко на заседании Совета по вопросам интеграции воссоединенных субъектов РФ в правовую и социально-экономическую системы страны.
«Здесь на самом деле вопрос в том, что Конституция РФ исключает дискриминацию. Если прием на работу специалиста не осуществляется, исходя из квалификации и знаний, то это и нарушение Трудового кодекса. Эта идея довольно спорная», - отметил он.
Шеин подчеркнул, что работников из любых регионов России мотивируют зарплата и «нормальные условия жизни».
«Для всех работников из любых областей важна заработная плата. Второй фактор, который не менее важен, чем первый, это нормальные условия жизни. Есть у нас программа «Земский доктор», которая должна мотивировать молодых специалистов уезжать в села. Но они туда не спешат, несмотря на материальные поощрения. Не идут, потому что отсутствуют нормальные условия жизни, начиная от коммунальных услуг, продолжая возможностью культурного отдыха и так далее. Это стягивает людей в более крупные города. У нас люди по-прежнему интенсивно покидают Дальний Восток, процесс не остановился. Люди концентрируются в Москве, Питере и других крупных городах», - рассказал собеседник НСН.
В России обострилась борьба работодателей за кадры, конкуренцию не выдерживают промышленные предприятия, которые отказываются повышать зарплаты, заявил председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев «Радиоточке НСН».
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