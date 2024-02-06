В России 37% работодателей готовы предложить сотрудникам частичную удаленку

«Буквально за последние несколько лет рабочий график стал гораздо более вариативным. Сегодня трендом становится гибридная форма занятости, когда ты часть рабочей недели проводишь в офисе, а часть – удаленно. Такую работу готовы предложить сотрудникам примерно 35 – 37% работодателей. Но, безусловно, это не касается профессий, которые задействованы в производственных процессах, добыче природных ресурсов», - сказал он.

По его словам, россияне готовы зарабатывать до 30% меньше на «удаленке», так как в итоге получается тот же доход.

«Удаленная работа больше подходит сфере услуг. Это касается всех профессий, которые можно реализовывать удаленно без потери качества: копирайтеры, журналисты, маркетологи, IT-специалисты, дизайнеры, писатели, контент-менеджеры, переводчики и так далее. Для перехода на удаленный график работы некоторые сотрудники готовы зарабатывать до 30% меньше. Получается, что это будет тот же доход, который они получали в офисе после вычета расходов на дорогу, обеды, траты на обновление гардероба, кофе и печеньки», - рассказал собеседник НСН.

При этом в таком формате есть плюсы и для работодателя, подчеркнул Мурадян.

«Со стороны работодателя решение перевести сотрудников на частичную удаленку – это не желание угождать. Здесь есть прямая экономия: можно арендовать офис гораздо меньшего размера, снизить затраты на коммунальные услуги и сэкономить на фонде заработной платы, а еще на больничный такие сотрудники уходят реже», - добавил он.

С ним согласился заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков, который отметил, что 30% компаний сегодня уже перешли на гибридный формат работы.

«После завершения пандемии коронавируса еще около года компании сохраняли удаленный режим работы. Центральные офисы многих компаний так работали, IT-бизнесы, дальше все-таки большинство компаний начали вводить гибридные форматы работы или пытаться вернуть сотрудников в офис. Но кандидатов на рынке не хватает, а большинство сотрудников уже привыкли к такому режиму работы. В связи с этим многим фирмам пришлось сохранить данный формат работы. 30% компаний вместо гибридного ввели гибридный формат, когда сотрудник должен быть в офисе два-три дня в неделю», - рассказал он в беседе с НСН.

Ранее стало известно, что удаленный формат работы позволил россиянам уменьшить расходы на 30-50%, отмечает «Радиоточка НСН».

