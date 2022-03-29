Забыли скачать: Раскрыта причина «недоблокировок» сайтов Роскомнадзором
Блокировать сайты должны операторы связи, но они не всегда успевают за ведомством, да и оборудование - дорогое, заявил НСН Николай Михайлов.
Некоторые российские операторы связи не могут до конца заблокировать интернет-ресурсы, потому что не имеют необходимого оборудования или вовремя не скачивают черные списки Роскомнадзора, заявил руководитель телекоммуникационного комитета Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Николай Михайлов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне главный радиочастотный центр Роскомнадзора потребовал проверить блокировку интернет-ресурсов до 31 марта. Надзорное ведомство хочет выяснить, насколько эффективно действуют технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), которые стоят на сетях операторов и блокируют сайты. Николай Михайлов отметил, что при блокировке сайтов возникают сбои по разным причинам.
«Роскомнадзор формирует черный список сайтов, IP-адресов, которые надо блокировать. Операторы этот черный список каждый день проверяют и блокируют сайты на своих ресурсах, не дают пользователям доступ к ним. Сбои при блокировке могут возникать из-за того, что некоторые операторы нерегулярно скачивают черный список, в результате чего сайты могут не вовремя блокироваться. Также не у всех операторов есть оборудование, которое способно адресно заблокировать какой-то ресурс», - сказал Михайлов.
По его словам, большинство оборудования, которым пользуются российские операторы для блокировки сайтов, отечественное. Михайлов отметил, что приобретать такое оборудование должны сами операторы, государство не выделяет средства на эти нужды.
«Укомплектовать операторов недешево, но сделать это можно очень быстро. Большинство такого оборудования делается отечественными компаниями. Укомплектовывать они должны себя сами, потому что в России функция блокировки ресурсов возложена непосредственно на операторов, которые предоставляют услугу доступа в интернет. Они на своих узлах должны иметь соответствующее оборудование и блокировать», - сказал Михайлов.
Эксперт также подчеркнул, что если Роскомнадзор уличит оператора в невыполнении требований о блокировке того или иного сайта, то ему будет назначен весомый штраф. При этом Михайлов отметил, что большой объем штрафов начинает подталкивать операторов к покупке дорогостоящего оборудования.
«У Роскомнадзора существует специальная система контроля, которая устанавливается на стороне операторов и контролирует, выполняются ли требования ведомства. Если они видят, что оператор что-то не заблокировал, то выставляется штраф, он довольно большой. Это подталкивает операторов все-таки приобретать соответствующее оборудование и блокировать ресурсы», - резюмировал Михайлов.
Согласно данным опроса в Telegram-канале «Радиоточка НСН», только у 14% опрошенных заблокированные сайты продолжают работать, еще 28% говорят, что им время от времени удается открыть эти ресурсы.
Роскомнадзор с начала спецоперации России на Украине заблокировал доступ не только к социальным сетям, но и к десяткам российских и зарубежных СМИ. В их числе — «Медиазона», Meduza (признаны в России СМИ, выполняющими функции иностранного агента), «Новые известия», литовская версия издания Delfi, газета Bild и другие.
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