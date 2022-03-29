Забыли скачать: Раскрыта причина «недоблокировок» сайтов Роскомнадзором

Эксперт также подчеркнул, что если Роскомнадзор уличит оператора в невыполнении требований о блокировке того или иного сайта, то ему будет назначен весомый штраф. При этом Михайлов отметил, что большой объем штрафов начинает подталкивать операторов к покупке дорогостоящего оборудования.

«У Роскомнадзора существует специальная система контроля, которая устанавливается на стороне операторов и контролирует, выполняются ли требования ведомства. Если они видят, что оператор что-то не заблокировал, то выставляется штраф, он довольно большой. Это подталкивает операторов все-таки приобретать соответствующее оборудование и блокировать ресурсы», - резюмировал Михайлов.

Согласно данным опроса в Telegram-канале «Радиоточка НСН», только у 14% опрошенных заблокированные сайты продолжают работать, еще 28% говорят, что им время от времени удается открыть эти ресурсы.

Роскомнадзор с начала спецоперации России на Украине заблокировал доступ не только к социальным сетям, но и к десяткам российских и зарубежных СМИ. В их числе — «Медиазона», Meduza (признаны в России СМИ, выполняющими функции иностранного агента), «Новые известия», литовская версия издания Delfi, газета Bild и другие.

