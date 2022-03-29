СМИ: Роскомнадзор проверит качество блокировки запрещенных сайтов
Главный радиочастотный центр Роскомнадзора потребовал проверить блокировку интернет-ресурсов. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на письмо ведомства операторам связи.
По данным издания, Роскомнадзор хочет выяснить, насколько эффективно действуют технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), которые стоят на сетях операторов и блокируют сайты. «Коммерсантъ» отмечает, что ТСПУ установили не все российские операторы; также оборудование не всегда может корректно работать.
Каких порталов коснется проверка Роскомнадзора, не уточняется. Однако известно, что мероприятия должны завершиться 31 марта.
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