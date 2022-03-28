Роскомнадзор заблокировал екатеринбургский портал It’s My City

Роскомнадзор заблокировал екатеринбургский портал It’s My City из-за недостоверной информации о специальной военной операции России на Украине. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на главного редактора медиа Ивана Рублева.

Создатель «Масяни» заявил, что сайт мультсериала заблокировал Роскомнадзор

«Роскомнадзор заблокировал сайт, объяснив это распространением недостоверной информации о спецоперации в Украине. Из-за какого материала случилась блокировка, нам пока не известно», — заявил Рублев.

Отмечается, что издатель и владелец It’s My City Дмитрий Колезев покинул Россию после начала спецоперации на Украине.

Ранее Роскомнадзор потребовал от российских СМИ отказаться от публикации интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, напоминает «Свободная пресса». Кроме того, ведомство проверит участвовавших в беседе журналистов и определит меры реагирования.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ЕкатеринбургСМИРоскомнадзор
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры