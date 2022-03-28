Роскомнадзор заблокировал екатеринбургский портал It’s My City

«Роскомнадзор заблокировал сайт, объяснив это распространением недостоверной информации о спецоперации в Украине. Из-за какого материала случилась блокировка, нам пока не известно», — заявил Рублев.

Отмечается, что издатель и владелец It’s My City Дмитрий Колезев покинул Россию после начала спецоперации на Украине.

Ранее Роскомнадзор потребовал от российских СМИ отказаться от публикации интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, напоминает «Свободная пресса». Кроме того, ведомство проверит участвовавших в беседе журналистов и определит меры реагирования.

