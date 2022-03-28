Роскомнадзор заблокировал екатеринбургский портал It’s My City
Роскомнадзор заблокировал екатеринбургский портал It’s My City из-за недостоверной информации о специальной военной операции России на Украине. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на главного редактора медиа Ивана Рублева.
«Роскомнадзор заблокировал сайт, объяснив это распространением недостоверной информации о спецоперации в Украине. Из-за какого материала случилась блокировка, нам пока не известно», — заявил Рублев.
Отмечается, что издатель и владелец It’s My City Дмитрий Колезев покинул Россию после начала спецоперации на Украине.
Ранее Роскомнадзор потребовал от российских СМИ отказаться от публикации интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, напоминает «Свободная пресса». Кроме того, ведомство проверит участвовавших в беседе журналистов и определит меры реагирования.
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