Депутат объяснил, за что могут признать экстремистом в Instagram

По его словам, так как Instagram и Facebook были занесены в список запрещенных в РФ ресурсов, то оплата продвижения и таргетированной рекламы теперь «очень серьёзное преступление».

«Я очень сомневаюсь, что при таком резком сокращении аудитории будут продлеваться какие-то действующие рекламные контракты, но в целом главное не переводить деньги в адрес Meta», — подчеркнул депутат.

Он добавил, что также нельзя размещать логотипы площадок в публичном пространстве, в том числе, в рекламных буклетах. А при упоминании следует обязательно указывать, что они запрещены на территории РФ.

Ранее Тверской суд Москвы вынес решение о запрете деятельности социальных сетей Instagram и Facebook, которые принадлежат компании Meta Platforms, в России за экстремизм, сообщает RT.