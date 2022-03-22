Депутат объяснил, за что могут признать экстремистом в Instagram
Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский заявил, что российских пользователей могут уличить в финансировании экстремисткой деятельности за любой перевод в адрес компании Meta (запрещена и признана экстремистом в РФ), сообщает Ura.ru.
По его словам, так как Instagram и Facebook были занесены в список запрещенных в РФ ресурсов, то оплата продвижения и таргетированной рекламы теперь «очень серьёзное преступление».
«Я очень сомневаюсь, что при таком резком сокращении аудитории будут продлеваться какие-то действующие рекламные контракты, но в целом главное не переводить деньги в адрес Meta», — подчеркнул депутат.
Он добавил, что также нельзя размещать логотипы площадок в публичном пространстве, в том числе, в рекламных буклетах. А при упоминании следует обязательно указывать, что они запрещены на территории РФ.
Ранее Тверской суд Москвы вынес решение о запрете деятельности социальных сетей Instagram и Facebook, которые принадлежат компании Meta Platforms, в России за экстремизм, сообщает RT.
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