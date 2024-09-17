В Англии из зоопарка сбежала капибара по кличке Корица
В Англии уже несколько дней ищут сбежавшую из зоопарка капибару, передает The Guardian.
Капибара по кличке Корица сбежала из зоопарка Hoo Zoo and Dinosaur World в английском графстве Шропшир 14 сентября. Ее ищут круглосуточно, но пока тщетно.
Представители зоопарка опубликовали в своих соцсетях запись с призывом помочь в поисках животного. Зоологи попросили «ни при каких обстоятельствах» не пытаться самостоятельно поймать капибару. Хотя эти животные обычно ведут себя дружелюбно, они могут стать непредсказуемыми, если испугаются.
Ранее гималайский медведь сбежал из вольера и стал прогуливаться по территории участка своей хозяйки в Гатчинском районе Ленинградской области, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru