«Контактные и в тренде»: Кафе с капибарами привлечет посетителей и зоозащитников

Капибары — очень социальные и смелые животные, они не боятся людей и достаточно популярны, поэтому и было решено открыть контактное кафе с ними в центре Москвы. Об этом в интервью НСН заявил предприниматель, создатель «БАР КАПИБАР» Игорь Трифонов.

В сентябре на Новом Арбате откроется «БАР КАПИБАР» — контактное кафе с капибарами. Об этом сообщил портал moskvichmag.ru. Трифонов объяснил, почему остановил свой выбор именно на этих животных.

«Капибары — это грызуны, живущие в Южной Америке, похожие на больших морских свинок. Это очень социальные и смелые животные. Они хорошо сосуществуют с человеком, считаются синантропами — им выгодно присутствие человека, они спокойно живут в парках. Также они очень любят общаться с другими животными. Ввезти их в Россию не так сложно — формально это не редкий вид, никаких специальных лицензий не требуется. Нужно поставить базовые прививки, получить разрешение на ввоз, на получение, пройти все карантины. Сейчас капибары только готовятся к перелету из Перу, потом их ждет адаптация. Они выросли на ферме, где их разводят как деликатес, так что можно сказать, что мы спасли несколько молодых капибар. Сейчас они не боятся людей, но не готовы к тому, что их будут чесать и обнимать. Нужно время, чтобы они привыкли к человеку. Мой выбор пал на капибар, потому что они сейчас в тренде, очень контактны, еще у меня к ним личная симпатия», — сказал Трифонов.