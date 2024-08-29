«Контактные и в тренде»: Кафе с капибарами привлечет посетителей и зоозащитников
Контактное кафе с капибарами — не самый прибыльный и довольно дорогой проект, однако во многом сыграла роль личная симпатия к этим южноамериканским животным, сказал НСН Игорь Трифонов.
Капибары — очень социальные и смелые животные, они не боятся людей и достаточно популярны, поэтому и было решено открыть контактное кафе с ними в центре Москвы. Об этом в интервью НСН заявил предприниматель, создатель «БАР КАПИБАР» Игорь Трифонов.
В сентябре на Новом Арбате откроется «БАР КАПИБАР» — контактное кафе с капибарами. Об этом сообщил портал moskvichmag.ru. Трифонов объяснил, почему остановил свой выбор именно на этих животных.
«Капибары — это грызуны, живущие в Южной Америке, похожие на больших морских свинок. Это очень социальные и смелые животные. Они хорошо сосуществуют с человеком, считаются синантропами — им выгодно присутствие человека, они спокойно живут в парках. Также они очень любят общаться с другими животными. Ввезти их в Россию не так сложно — формально это не редкий вид, никаких специальных лицензий не требуется. Нужно поставить базовые прививки, получить разрешение на ввоз, на получение, пройти все карантины. Сейчас капибары только готовятся к перелету из Перу, потом их ждет адаптация. Они выросли на ферме, где их разводят как деликатес, так что можно сказать, что мы спасли несколько молодых капибар. Сейчас они не боятся людей, но не готовы к тому, что их будут чесать и обнимать. Нужно время, чтобы они привыкли к человеку. Мой выбор пал на капибар, потому что они сейчас в тренде, очень контактны, еще у меня к ним личная симпатия», — сказал Трифонов.
Вместе с тем собеседник НСН признал, что «БАР КАПИБАР» — не самый рентабельный проект.
«Это не контактный зоопарк, здесь будут главными капибары, а не посетители. Если капибара не захочет контакта, принуждать ее никто не будет. Если животные будут не в духе, мы будем закрываться на этот день или работать в другом режиме. Нужен бассейн, нужно помещение, где его можно разместить, при этом нельзя использовать химию и альтернативные системы очистки. Сено для пары животных обойдется в 30-40 тысяч рублей. Еще у нас будет договор с ветеринарной клиникой, мы уже нашли ратолога и договорились с ним. Это достаточно дорогой проект и не самый рентабельный. Может быть, было бы выгодно вложить деньги во что-то более простое и надежное. К тому же он требует достаточно много времени и усилий, поэтому такие кафе не появлялись в Москве, в мире их тоже не так много. В целом по деньгам это сравнимо с открытием хорошего ресторана», — отметил предприниматель.
В заключение Трифонов заявил, что кафе откроется не раньше середины сентября.
«Точную дату открытия пока назвать не можем — были форс-мажоры с ремонтом и с подготовкой помещений. Открытие будет точно не раньше 12-15 сентября», — заключил он.
Зоозащитники в свою очередь отнеслись к открытию контактного кафе довольно сдержанно. Так, вице-президент общественного объединения «Московское общество защиты животных», зоозащитник Кирилл Горячев призвал внимательно наблюдать за условиями содержания экзотических животных.
«На это можно смотреть с точки зрения целесообразности и правильности и с точки зрения закона. Думаю, вряд ли владельцы кафе собираются делать нечто, что не соответствует закону. Капибары весьма своеобразны, это может привлечь клиентов. Конечно, все будет зависеть от того, какие условия будут созданы для них. Если они будут надлежащие, если не повторится история многих контактных зоопарков, когда животные, ведущие сумеречный образ жизни, находились под светом и в присутствии людей по 12-16 часов, если не будет насилия над животными, то на общем фоне это будет не самый страшный случай», — сказал Горячев.
Впрочем, уверен собеседник НСН, активисты найдут время, чтобы посетить заведение.
«Мы не контролирующий орган, но, думаю, активисты посмотрят на заведение, чтобы сформулировать свое мнение. Не без нашего участия изменились к лучшему контактные зоопарки, изменилась ситуация с эксплуатацией животных для фотографий, появились соответствующие статьи в законе. Мы информируем депутатов Госдумы и руководство страны и там, где нужно, вводятся соответствующие нормы. В результате сейчас уже так просто не увидеть ни контактных зоопарков в тех вариантах, в которых они были, ни фотографов-нарушителей», — подытожил он.
Ранее Горячев заявил, что в решении проблемы с содержанием большого количества животных в квартирах «нельзя рубить с плеча», иначе новая норма рискует стать коррупциогенной.
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