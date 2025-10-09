Торговые центры не «крышуют» контактные зоопарки. Подобные заведения приносят минимум дохода, а требуют повышенного внимания к себе, рассказал президент Союза торговых центров Булат Шакиров в разговоре с НСН.



Торговые центры крышуют контактные зоопарки из-за прибыли, рассказал зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в разговоре с НСН. По его словам, такие бизнесы приносят больше всего денег, так как им нужно большое пространство под аренду. Депутат также добавил, что в таких местах родители оставляют детей, пока сами идут в магазины или в кино. Несмотря на запрет в 2020-м, зоопарки функционируют как выставки животных или даже учебные центры. Шакиров не согласился с такой позицией.