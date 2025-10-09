Торговые центры поспорили с Госдумой из-за контактных зоопарков
Депутаты заблуждаются в оценке доходности зоопарков внутри торговых центров, заявил НСН Булат Шакиров.
Торговые центры не «крышуют» контактные зоопарки. Подобные заведения приносят минимум дохода, а требуют повышенного внимания к себе, рассказал президент Союза торговых центров Булат Шакиров в разговоре с НСН.
Торговые центры крышуют контактные зоопарки из-за прибыли, рассказал зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в разговоре с НСН. По его словам, такие бизнесы приносят больше всего денег, так как им нужно большое пространство под аренду. Депутат также добавил, что в таких местах родители оставляют детей, пока сами идут в магазины или в кино. Несмотря на запрет в 2020-м, зоопарки функционируют как выставки животных или даже учебные центры. Шакиров не согласился с такой позицией.
«Я думаю, что народный избранник добросовестно заблуждается. Размещение контактных зоопарков в торговых центрах — это бремя, а не доход. Мы четко знаем все расценки, которые платят за аренду. У контактных зоопарков она самая минимальная, которую только возможно найти. Иногда сами ТЦ создают эти площади, потому что не могут найти никаких других арендаторов и сдают территорию за условные три копейки. Никаких сверхдоходов там нет, поэтому слово крышуют тут неуместно. Одно дело, если точка продает ювелирные украшения или одежду, а какая выгода от животного?», — указал он.
Шакиров добавил, что торговые центры строго следят за исполнением законов.
«Нужно каждый случай разбирать отдельно, потому что я регулярно захожу в сотни торговых центров. В большинстве случаев я вижу, что все работает очень качественно, и люди очень ответственно относятся и к животным, и к содержанию. Это непростая задача. Одно дело — положить товар на полку, а совсем другое — содержать какое-то живое существо. Торговые центры следят и поддерживают все нормы, начиная от самых жестких и заканчивая уже состоянием внутри магазина», — подчеркнул он.
Ранее Шакиров рассказал НСН, на что делают ставки торговые центры в 2025-м году.
