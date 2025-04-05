В Госдуме предложили ввести выплаты пострадавшим от собак за счет хозяев

Он призвал ввести жесткие меры для владельцев, чьи питомцы покусали людей. Среди предложений - ввести пожизненную пенсию в размере МРОТ для жертв, а выплачивать ее должен будет хозяин животного.



По его мнению, в этом случае владельцы собак задумаются, что дешевле - намордник или пожизненная компенсация. В беседе с РИА Новости Хамитов добавил, что хочет выступить с этой инициативой в Госдуме.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, запрещающий выгуливать собак потенциально опасных пород детьми до 16 лет и лицами, находящимися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

