В Госдуме предложили ввести выплаты пострадавшим от собак за счет хозяев

Хозяев собак, напавших на людей, могут заставить платить пожизненную пенсию пострадавшим. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Амир Хамитов.

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Он призвал ввести жесткие меры для владельцев, чьи питомцы покусали людей. Среди предложений - ввести пожизненную пенсию в размере МРОТ для жертв, а выплачивать ее должен будет хозяин животного.

По его мнению, в этом случае владельцы собак задумаются, что дешевле - намордник или пожизненная компенсация. В беседе с РИА Новости Хамитов добавил, что хочет выступить с этой инициативой в Госдуме.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, запрещающий выгуливать собак потенциально опасных пород детьми до 16 лет и лицами, находящимися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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