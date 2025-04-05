В Госдуме предложили ввести выплаты пострадавшим от собак за счет хозяев
Хозяев собак, напавших на людей, могут заставить платить пожизненную пенсию пострадавшим. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Амир Хамитов.
Он призвал ввести жесткие меры для владельцев, чьи питомцы покусали людей. Среди предложений - ввести пожизненную пенсию в размере МРОТ для жертв, а выплачивать ее должен будет хозяин животного.
По его мнению, в этом случае владельцы собак задумаются, что дешевле - намордник или пожизненная компенсация. В беседе с РИА Новости Хамитов добавил, что хочет выступить с этой инициативой в Госдуме.
Ранее в Госдуму внесли законопроект, запрещающий выгуливать собак потенциально опасных пород детьми до 16 лет и лицами, находящимися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме предложили ввести выплаты пострадавшим от собак за счет хозяев
- СМИ: Четыре француза попытались тайно попасть на территорию Байконура
- Пельш рассказал, какие фразы были придуманы «Первым каналом»
- В Саранске ввели режим ЧС муниципального уровня после ночной атаки БПЛА
- Бывшая жена Паши Техника пообещала наказать причастных к его смерти
- Умер кот-Хатико из Дагестана, проживший семь лет на могиле хозяина
- Один человек погиб и двое пострадали в перестрелке на паркинге ТЦ в Махачкале
- Сайт «Тотального диктанта» подвергся DDOS-атакам в день проведения акции
- СМИ: В Сочи пассажиры Red Wings на сутки застряли в аэропорту из-за отмены рейса
- Марчелли: Кончаловский возглавил худсовет Театра Моссовета как наиболее опытный мастер
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru