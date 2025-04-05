Глава Минфина США: Зеленский скандалом смог сорвать самую простую сделку

Президент Украины Владимир Зеленский сорвал «самую легкую в мире» сделку, когда вступил в перепалку в Белом доме, заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью Такеру Карлсону.

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По его словам, в конце марта все было готово для того, чтобы подписать соглашение с Украиной по природным ископаемым. Однако президент Украины, вступив в перепалку в Белом доме, сорвал подписание.

«Он добрался до Овального кабинета и разрушил то, что должно было быть самым легким делом в мире», — заявил Бессент.

По словам министра финансов США, президент Украины трижды собирался подписать договор, но трижды так этого и не сделал. Тем не менее Бессент уверен, что соглашение по полезным ископаемым выгодно обеим странам. Он выразил надежду на то, что оно будет подписано в ближайшее время, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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