Глава Минфина США: Зеленский скандалом смог сорвать самую простую сделку
Президент Украины Владимир Зеленский сорвал «самую легкую в мире» сделку, когда вступил в перепалку в Белом доме, заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью Такеру Карлсону.
По его словам, в конце марта все было готово для того, чтобы подписать соглашение с Украиной по природным ископаемым. Однако президент Украины, вступив в перепалку в Белом доме, сорвал подписание.
«Он добрался до Овального кабинета и разрушил то, что должно было быть самым легким делом в мире», — заявил Бессент.
По словам министра финансов США, президент Украины трижды собирался подписать договор, но трижды так этого и не сделал. Тем не менее Бессент уверен, что соглашение по полезным ископаемым выгодно обеим странам. Он выразил надежду на то, что оно будет подписано в ближайшее время, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Госдумы Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя в выходные
- В Афганистане нашли самого старого человека в мире
- Глава Минфина США: Зеленский скандалом смог сорвать самую простую сделку
- В марте во вьетнамском Нячанге отдохнули 24 тысячи россиян
- Спасатели МЧС ликвидировали возгорание в Российской государственной библиотеке
- В Госдуме предложили ввести выплаты пострадавшим от собак за счет хозяев
- СМИ: Четыре француза попытались тайно попасть на территорию Байконура
- Пельш рассказал, какие фразы были придуманы «Первым каналом»
- В Саранске ввели режим ЧС муниципального уровня после ночной атаки БПЛА
- Бывшая жена Паши Техника пообещала наказать причастных к его смерти
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru