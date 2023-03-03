Москалькова заявила, что делает все для недопущения пыток пленных россиян на Украине

Москалькова подчеркнула, что страшные случаи пыток и издевательств «имеют место». Уполномоченный делает все возможное, чтобы привлечь внимание Киева к недопущению подобных ситуаций.

«Я пишу официальное обращение и сразу же связываюсь с Международным комитетом Красного Креста, чтобы узнать, получили ли они обращение от родственников, прошу их посетить [военнопленных], оказать медицинскую помощь, проверить, не подвергаются ли эти люди насилию, угрозам», — рассказала Москалькова.

Ранее МККК призвал Россию и Украину обеспечить доступ ко всем военнопленным, чтобы гуманитарные структуры могли постоянно посещать заключенных.

