Москалькова заявила, что делает все для недопущения пыток пленных россиян на Украине

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что делает все возможное для недопущения издевательств и пыток над российскими пленными на Украине. Об этом омбудсмен сообщила в эфире телеканала «Россия 24».

Омбудсмен ЛНР: Российских пленных на Украине держат в мороз на улице

Москалькова подчеркнула, что страшные случаи пыток и издевательств «имеют место». Уполномоченный делает все возможное, чтобы привлечь внимание Киева к недопущению подобных ситуаций.

«Я пишу официальное обращение и сразу же связываюсь с Международным комитетом Красного Креста, чтобы узнать, получили ли они обращение от родственников, прошу их посетить [военнопленных], оказать медицинскую помощь, проверить, не подвергаются ли эти люди насилию, угрозам», — рассказала Москалькова.

Ранее МККК призвал Россию и Украину обеспечить доступ ко всем военнопленным, чтобы гуманитарные структуры могли постоянно посещать заключенных.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаПленныеТатьяна Москалькова
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