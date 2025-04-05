Депутат Госдумы Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя в выходные
Член комитета Госдумы по охране здоровья, депутат Султан Хамзаев призвал ограничить продажу алкоголя в выходные.
Хамзаев указал на благоприятные последствия, наблюдаемые в ряде регионов России, где введены ограничения на реализацию алкогольной продукции в рабочие дни.
По словам депутата, введение ограничений не вызвало негативной реакции со стороны населения.
Ранее председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин заявил, что продажу самогонных аппаратов, некоторые из которых позволяют производить алкоголь в промышленных масштабах, необходимо ограничить, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru