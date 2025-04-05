Спасатели МЧС ликвидировали возгорание в Российской государственной библиотеке
5 апреля 202520:20
Возгорание в Российской государственной библиотеке ликвидировано в центре Москвы, сообщили в столичном МЧС.
По данным ведомства, происходило тление обрешетника кровли трехэтажного административного здания. На месте работают 49 человек и 13 единиц техники.
В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее был оперативно ликвидирован пожар, возникший в вентиляции ресторана «Фергана» в центре Москвы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru