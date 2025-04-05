Пельш рассказал, какие фразы были придуманы «Первым каналом»

Актер и телеведущий Валдис Пельш рассказал, что популярные на телевидении фразы «Не переключайтесь» и «Оставайтесь с нами» были придуманы журналистами «Первого канала».

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Как отметил артист в эфире программы «30 лет вместе. Песни о главном», позже эти формулировки стали использовать и на других телеканалах, прямо их цитируя или используя похожие обороты.

По словам Пельша, он приложил большие усилия, чтобы стать узнаваемым сотрудником «Первого канала» и ведущим Клуба веселых и находчивых (КВН).

Ранее генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст рассказал, что вернулся на телевидение во многом из-за памяти о тележурналисте Владиславе Листьеве, убитом 30 лет назад, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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