Пельш рассказал, какие фразы были придуманы «Первым каналом»

Как отметил артист в эфире программы «30 лет вместе. Песни о главном», позже эти формулировки стали использовать и на других телеканалах, прямо их цитируя или используя похожие обороты.

По словам Пельша, он приложил большие усилия, чтобы стать узнаваемым сотрудником «Первого канала» и ведущим Клуба веселых и находчивых (КВН).

Ранее генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст рассказал, что вернулся на телевидение во многом из-за памяти о тележурналисте Владиславе Листьеве, убитом 30 лет назад, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».