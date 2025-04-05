Бывшая жена Паши Техника пообещала наказать причастных к его смерти
Бывшая жена российского рэпера Павла Ивлева (известен как Паша Техник) Ева Карицкая пообещала наказать причастных к его смерти.
Речь идет о наркодиллере Эдике и новой девушке рэпера Кристине, уточнила Карицкая. По ее словам, они давали Технику запрещенные вещества и алкоголь, зная, что он закодирован.
Карицкая добавила, что после смерти Техника наркодиллер и Кристина пытаются «скинуть вину на другого человека». Карицкая также хочет заставить новую девушку рэпера оплатить транспортировку тела и его похороны.
История любви Карицкой и Техника началась, когда девушке было 18 лет, а рэперу — 28. Пара расписалась в 2014 году, а в 2019 у них родился сын Иван. За развитием их отношений следил весь интернет: были измены, скандалы, расставания, рехабы и даже побои. В 2023 году пара развелась.
Паша Техник умер накануне в возрасте 40 лет. Последние дни жизни рядом с рэпером была Карицкая, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru