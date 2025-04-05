В Афганистане нашли самого старого человека в мире
Житель Афганистана Акель Назир утверждает, что ему 140 лет, и он даже помнит момент, как страна получила независимость от Британской империи в 1919 году, сообщает Tolo news.
При этом мужчина не может вспомнить многие события своей длинной жизни.
Для подтверждения возраста Назира создадут специальную техническую группу, которая должна поднять все архивные документы. Если возраст афганца подтвердится, то власти примут все усилия, чтобы внести его имя в книгу рекордов.
Ранее старейший в мире мужчина Джон Альфред Тиннисвуд умер в Великобритании в возрасте 112 лет Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru