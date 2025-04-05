СМИ: Четыре француза попытались тайно попасть на территорию Байконура

Четыре человека без документов, дающих право находиться на космодроме, хотели запечатлеть ракету-носитель «Энергия». Для этого они взяли фотоаппараты, однако их остановили сотрудники полиции.



На группу иностранцев составили протоколы за нарушение пропускного режима. Отмечается, что правонарушение не привело к остановке работы Байконура.

Ранее сообщалось, что первая российская летная ракета «Союз-5» будет отправлена на космодром Байконур в третьем квартале 2025 года. В настоящее время осуществляется изготовление составных частей ракеты для первого пуска, передает «Радиоточка НСН».

