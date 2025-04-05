В марте во вьетнамском Нячанге отдохнули 24 тысячи россиян
В марте на курортах вьетнамского Нячанга отдохнули 24 тысяч российских туристов, что в полтора раза больше, чем в марте 2024 года, сообщили в Ассоциации туризма Нячанга.
Напомним, с 22 марта «Аэрофлот» запустил прямые рейсы из Москвы в аэропорт Камрань (Нячанг). О полетной программе в Нячанг также сообщила AZUR air. Прямые рейсы запланированы из девяти городов Сибири и Дальнего Востока – Новосибирска, Новокузнецка, Красноярска, Владивостока, Иркутска, Хабаровска, Благовещенска, Томска и Барнаула. Кроме того, появились в продаже туры с прямыми рейсами на бортах авиакомпании «Икар» из восьми регионов.
За первый квартал 2025 года во Вьетнаме отдохнули свыше 49 тысяч россиян. В Ассоциации туризма Нячанга считают, что при минимальном сроке пребывания в 10 ночей российским гостям потребуется больше услуг, чем путешественникам из других стран, в связи с чем многие туркомпании инвестировали в новые сервисы и экскурсии. Кроме того, персонал отправляют на языковые курсы, чтобы подтянуть русский язык.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян рассказывал в эфире НСН, что Вьетнам привлекает россиян интересной экскурсионной программой, красивыми пляжами и дешевизной нахождения в стране.
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