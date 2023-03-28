В ДНР заявили об ужесточении пыток российских военных на Украине

По ее словам, это понятно из общения с военными, которых российская сторона забирает из украинского плена.

Аппарат уполномоченного обращается по всем фактам в международные общественные организации по правам человека, добавила Морозова. Однако, по ее словам, никаких результатов от такой деятельности до сих пор не появилось — Россия получает в ответ краткие, стандартные послания, что информация принята к сведению. Уполномоченный по правам человека в ДНР отметила важность дальнейшей многоуровневой фиксации военных преступлений Украины.

Морозова отметила, что за каждым обменом пленных скрывается колоссальная работа, Россия сражается за каждого человека, попавшего в список военнопленных.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что делает все возможное для недопущения издевательств и пыток над российскими пленными на Украине.

