В ДНР заявили об ужесточении пыток российских военных на Украине
ВСУ ужесточили пытки в отношении российских военнопленных. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, сообщило агентство ТАСС.
По ее словам, это понятно из общения с военными, которых российская сторона забирает из украинского плена.
Аппарат уполномоченного обращается по всем фактам в международные общественные организации по правам человека, добавила Морозова. Однако, по ее словам, никаких результатов от такой деятельности до сих пор не появилось — Россия получает в ответ краткие, стандартные послания, что информация принята к сведению. Уполномоченный по правам человека в ДНР отметила важность дальнейшей многоуровневой фиксации военных преступлений Украины.
Морозова отметила, что за каждым обменом пленных скрывается колоссальная работа, Россия сражается за каждого человека, попавшего в список военнопленных.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что делает все возможное для недопущения издевательств и пыток над российскими пленными на Украине.
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