Онколог: Определить предрасположенность к опухоли мозга не возможно
Врач-онколог Европейской клиники в эфире НСН рассказал об этапах выявления опухолей головного мозга.
В России уровень заболеваемости первичными опухолями головного мозга составляет 23 случая на 100 тыс. населения (около 34 тыс. в год). Об этом рассказал эксперт Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков, пишет RT. По его словам, 30% от общего число новых случаев составляют злокачественные опухоли.
Кобяков утверждает, что «в последние годы уровень выявляемости стал выше благодаря существенному увеличению количества аппаратов магнитно-резонансной томографии и спиральной компьютерной томографии».
Врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылев в эфире НСН заявил, что ни в одной стране нет возможности выявлять опухоль мозга на самых ранних стадиях.
«Так таковых скрининговых программ для первичных опухолей головного мозга – биобластом - не существует ни в одной стране мира. Мы не можем условно здоровое население обследовать на предмет исключения первичных опухолей головного мозга», - сказал онколог.
Специалист также рассказал, с чего начинается обнаружение опухоли.
«Как правило, пациенты обращаются к врачу, когда уже имеют определенную неврологическую симптоматику [жалобы]. Все начинается с общемозговой или очаговой симптоматики, в зависимости от участка поражения. Поход к терапевту сменяется походом к неврологу, который рекомендует МРТ. Обнаруживается опухоль, и уже дальше предпринимаются следующие шаги», - пояснил Пылев.
Среди общемозговых симптомов врач-онколог назвал головную боль и головокружение. Очаговая симптоматика, которая зависит от поражения конкретного участка головного мозга, проявляется нарушениями речи, двигательной функции, глотания, падением полей зрения.
«Здесь очень большое разнообразие симптомов, которые зависят от участка мозга. Они проявляются достаточно рано. И если удается обнаружить опухоль, то можно ее удалить. Тогда у таких пациентов есть определенный шанс [выжить]. Все зависит от степени агрессивности, от размеров и так далее. Лечение всегда имеет комбинированный характер – кроме операции проводится лучевая и лекарственная терапия. Если речь о глиобластоме, то прогноз неблагоприятный, в большинстве случаем она прогрессирует. Здесь уже речь о том, сколько человек проживет, даже при успешном лечении, – один год или пять лет», - отметил Андрей Пылев.
Эксперт Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков уточнил, что «глиобластома возникает сразу в форме четвертой степени злокачественности».
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