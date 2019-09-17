Онколог: Определить предрасположенность к опухоли мозга не возможно

В России уровень заболеваемости первичными опухолями головного мозга составляет 23 случая на 100 тыс. населения (около 34 тыс. в год). Об этом рассказал эксперт Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков, пишет RT. По его словам, 30% от общего число новых случаев составляют злокачественные опухоли.

Кобяков утверждает, что «в последние годы уровень выявляемости стал выше благодаря существенному увеличению количества аппаратов магнитно-резонансной томографии и спиральной компьютерной томографии».

Врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылев в эфире НСН заявил, что ни в одной стране нет возможности выявлять опухоль мозга на самых ранних стадиях.

«Так таковых скрининговых программ для первичных опухолей головного мозга – биобластом - не существует ни в одной стране мира. Мы не можем условно здоровое население обследовать на предмет исключения первичных опухолей головного мозга», - сказал онколог.

Специалист также рассказал, с чего начинается обнаружение опухоли.

«Как правило, пациенты обращаются к врачу, когда уже имеют определенную неврологическую симптоматику [жалобы]. Все начинается с общемозговой или очаговой симптоматики, в зависимости от участка поражения. Поход к терапевту сменяется походом к неврологу, который рекомендует МРТ. Обнаруживается опухоль, и уже дальше предпринимаются следующие шаги», - пояснил Пылев.