Заворотнюк терзают тяжёлые осложнения на фоне рака мозга

Серьёзные осложнения начались у Анастасии Заворотнюк, госпитализированной в одну из столичных частных клиник с раком мозга. У актрисы развились полиорганная недостаточность и пневмония, сообщает Mash. Как отмечает «Свободная пресса», пневмония в качестве осложнения возникла из-за аппарата искусственной вентиляции легких, к которой подключена пациентка.

Ранее стало известно о критическом ухудшении состояния здоровья 48-летней актрисы, получившей широкую популярность после главной роли в сериале «Моя прекрасная няня». Утверждается, что у Анастасии Заворотнюк начался отек мозга на фоне глиобластомы – агрессивной формы опухоли мозга, от которой ранее умерла певица Жанна Фриске.

В минувшую субботу стало известно, что медики решили остановить интенсивное лечение Заворотнюк в связи с ухудшения её состояния. У постели больной дежурят мать актрисы и муж, фигурист Петр Чернышев.

