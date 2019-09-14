Нейрохихург дал прогноз по состоянию Заворотнюк
Нейрохирург Александр Тушев рассказал о шансах на выздоровление пациентов с опухолью головного мозга в связи с инофрмацией СМИ о возможном раке мозга у актрисы и ведущей Анастасии Заворотнюк. Врач дал комментарий «Вечерней Москве».
По его словам, при злокачественной опухоли головного мозга в сочетании с его отеком, надежды на выздоровление малы. Нейрохирург считает, что такой пациент проживет восемь-десять месяцев при условии проведения лучевой хирургии и химиотерапии, сообщает Газета.ru.
Тушев также описал состояние пациента при подобном заболевании: усталость, постоянная слабость, а также судороги и неврологические осложнения.
Ранее НСН сообщила о том, что представитель Анастасии Заворотнюк Стас Христов отрицал госпитализацию актрисы. Согласно его сообщению, Заворотнюк назвала публикации в СМИ о ее госпитализации «бредом» и попросила «отстать».
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