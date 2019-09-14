Нейрохихург дал прогноз по состоянию Заворотнюк

14 сентября10:33

Нейрохирург Александр Тушев рассказал о шансах на выздоровление пациентов с опухолью головного мозга в связи с инофрмацией СМИ о возможном раке мозга у актрисы и ведущей Анастасии Заворотнюк. Врач дал комментарий «Вечерней Москве».

По его словам, при злокачественной опухоли головного мозга в сочетании с его отеком, надежды на выздоровление малы. Нейрохирург считает, что такой пациент проживет восемь-десять месяцев при условии проведения лучевой хирургии и химиотерапии, сообщает Газета.ru.

Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию

Тушев также описал состояние пациента при подобном заболевании: усталость, постоянная слабость, а также судороги и неврологические осложнения.

Ранее НСН сообщила о том, что представитель Анастасии Заворотнюк Стас Христов отрицал госпитализацию актрисы. Согласно его сообщению, Заворотнюк назвала публикации в СМИ о ее госпитализации «бредом» и попросила «отстать».

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ФОТО: РИА Новости//Екатерина Чеснокова
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