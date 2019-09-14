Нейрохихург дал прогноз по состоянию Заворотнюк

Нейрохирург Александр Тушев рассказал о шансах на выздоровление пациентов с опухолью головного мозга в связи с инофрмацией СМИ о возможном раке мозга у актрисы и ведущей Анастасии Заворотнюк. Врач дал комментарий «Вечерней Москве».

По его словам, при злокачественной опухоли головного мозга в сочетании с его отеком, надежды на выздоровление малы. Нейрохирург считает, что такой пациент проживет восемь-десять месяцев при условии проведения лучевой хирургии и химиотерапии, сообщает Газета.ru.