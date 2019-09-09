Онколог назвал причины заболевания раком выживших в теракте 11 сентября
Врач-онколог в эфире НСН выразил сомнение в прямой зависимости между терактом и онкологическими заболеваниями у пострадавших в нем.
У четырех тысяч человек, пострадавших в результате теракта во Всемирном торговом центре в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, выявлены различные онкологические заболевания. Как пишет ТАСС со ссылкой на исследование американских медиков, в основном, это рак простаты у мужчин, рак груди у женщин и рак кожи.
Врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылев в эфире НСН выразил сомнение в прямой зависимости между терактом и онкологическими заболеваниями у пострадавших в нем.
«Надо оценить, каков истинный уровень заболеваемости в этой группе. Действительно ли он отличается от общепопуляционного. Или это просто та группа, к которой приковано большее внимание», - отметил он.
Что касается возможных причин, то при взрывах было большое количество строительной пыли, добавил медик.
«Она может увеличивать риски развития онкологических заболеваний, в первую очередь опухолевого поражения легких», - пояснил Пылев.
Он не считает возможным назвать стресс причиной онкологических заболеваний выживших в теракте людей.
«Слишком много времени прошло, чтобы проводить прямую причинно-следственную связь между стрессом, полученным тогда, и заболеванием, обнаружившимся сейчас. Скорее это за счет тех веществ, которые могли попасть в легкие», - заключил врач.
Напомним, 11 сентября 2001 года террористы из группировки «Аль-Каида» (запрещена в России) захватили в США четыре пассажирских самолета. Два из них врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Третий лайнер рухнул на здание Пентагона в пригороде Вашингтона, четвертый не достиг цели террористов и разбился в штате Пенсильвания. В результате терактов погибли 2977 человек.
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