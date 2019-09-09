Онколог назвал причины заболевания раком выживших в теракте 11 сентября

У четырех тысяч человек, пострадавших в результате теракта во Всемирном торговом центре в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, выявлены различные онкологические заболевания. Как пишет ТАСС со ссылкой на исследование американских медиков, в основном, это рак простаты у мужчин, рак груди у женщин и рак кожи.

Врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылев в эфире НСН выразил сомнение в прямой зависимости между терактом и онкологическими заболеваниями у пострадавших в нем.

«Надо оценить, каков истинный уровень заболеваемости в этой группе. Действительно ли он отличается от общепопуляционного. Или это просто та группа, к которой приковано большее внимание», - отметил он.