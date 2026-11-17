Клиенты прикормлены: Что ждет дилерский центр Porsche в Москве
В случае продажи дилерского центра Porsche в Москве, он все равно сохранит свой профиль, считает Игорь Моржаретто.
Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с НСН рассказал, что если дилерский центр Porsche в Москве будет пущен с молотка, клиенты бренда не останутся без сервиса.
Российские подразделения Porsche, управляющие дилерским центром в Москве, могут быть проданы с торгов в счет задолженности Volkswagen AG в 16,9 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ». Задолженность возникла после расторжения договора о сборке автомобилей Skoda и Volkswagen в Нижнем Новгороде. Сейчас в отношении структур немецкого концерна в России идет процедура банкротства. По мнению Моржаретто, даже если дилерский центр будет продан, то вряд ли изменит свой статус.
«Это дилерский центр. Поэтому это может быть интересно только дилеру. Соответственно, если его кто-то купит, то это будет кто-то из крупных игроков на рынке, чтобы сохранить его как дилерский центр. Он сейчас занимается тем, что обслуживает клиентов Porsche: продает автомобили с пробегом и помогает с ремонтом. Бизнес налажен, клиенты прикормлены, что называется. Естественно, что если его и покупать, то для тех же целей. Можно, конечно, сделать модный салон, но кто это будет делать? Нужно, чтобы клиенты привыкли и полюбили это место. А тут уже тропинка протоптана», – сказал Моржаретто.
По словам эксперта, без сервиса владельцы Porsche в России не останутся.
«В Москве и регионах и так достаточно много сервисов, которые работают по этой марке из числа бывших официальных дилеров. Это просто самый крупный официальный дилер», – уточнил эксперт.
Собеседник НСН также рассказал, что цены на обслуживание с 2022 года существенно выросли.
«Выросли очень серьезно, в несколько раз, особенно, если считать в рублях. Сильно изменилась логистика, и если какую-то запчасть поставляли напрямую с завода из Германии за два дня, то сейчас нужно пройти целый квест. С другой стороны, есть масса компаний, которые за прошедшие четыре года набили руку и делают это достаточно быстро. Словом, смотря, в чем именно потребность. Например, есть расходники, которые быстро доставят, а может, они вообще есть на месте. А вот какие-то редкие детали, например, кузовные, – могут идти и несколько месяцев», – добавил Моржаретто.
Ранее глава Союза автосервисов России Юрий Валько рассказал НСН, почему на рынке нет дефицита оригинальных запчастей, но они продолжают расти в цене.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Лавочка закрывается: Чем опасна покупка автомобиля через Киргизию и Белоруссию
- Сайт Международной федерации хоккея подвергся атаке после недопуска россиян
- «На ребенка, а не на сумки!»: Адвокат поддержала ограничение сверхвысоких алиментов
- Лукашенко обвинил Европу и Украину в срыве предыдущих переговоров
- Под замком: В России оценили угрозы Каллас выкрасть данные об участниках СВО
- Депутат Затулин извинился за свои слова о ситуации на Крымском мосту
- Клиенты прикормлены: Что ждет дилерский центр Porsche в Москве
- Юг и Дальний Восток: Каждый шестой россиянин выбирает работу с командировками
- Российские фигуристы не выступят на этапе Гран-при ISU в Финляндии
- Внешние провокации: При каком сценарии Китай решится на войну за Тайвань