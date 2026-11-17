«Это дилерский центр. Поэтому это может быть интересно только дилеру. Соответственно, если его кто-то купит, то это будет кто-то из крупных игроков на рынке, чтобы сохранить его как дилерский центр. Он сейчас занимается тем, что обслуживает клиентов Porsche: продает автомобили с пробегом и помогает с ремонтом. Бизнес налажен, клиенты прикормлены, что называется. Естественно, что если его и покупать, то для тех же целей. Можно, конечно, сделать модный салон, но кто это будет делать? Нужно, чтобы клиенты привыкли и полюбили это место. А тут уже тропинка протоптана», – сказал Моржаретто.

По словам эксперта, без сервиса владельцы Porsche в России не останутся.

«В Москве и регионах и так достаточно много сервисов, которые работают по этой марке из числа бывших официальных дилеров. Это просто самый крупный официальный дилер», – уточнил эксперт.

Собеседник НСН также рассказал, что цены на обслуживание с 2022 года существенно выросли.

«Выросли очень серьезно, в несколько раз, особенно, если считать в рублях. Сильно изменилась логистика, и если какую-то запчасть поставляли напрямую с завода из Германии за два дня, то сейчас нужно пройти целый квест. С другой стороны, есть масса компаний, которые за прошедшие четыре года набили руку и делают это достаточно быстро. Словом, смотря, в чем именно потребность. Например, есть расходники, которые быстро доставят, а может, они вообще есть на месте. А вот какие-то редкие детали, например, кузовные, – могут идти и несколько месяцев», – добавил Моржаретто.

Ранее глава Союза автосервисов России Юрий Валько рассказал НСН, почему на рынке нет дефицита оригинальных запчастей, но они продолжают расти в цене.

