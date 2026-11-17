Под замком: В России оценили угрозы Каллас выкрасть данные об участниках СВО
Андрей Голов и Денис Кусков заявили НСН, что в России нет единой базы данных участников спецоперации, а вся информация засекречена.
Данные об участниках СВО и другая чувствительная информация хранятся с особыми нормами безопасности, сообщил в разговоре с НСН гендиректор ООО «Код безопасности» Андрей Голов.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что данные участников СВО можно выкрасть и включить их в санкционный список. По ее словам, в ЕС идут обсуждения, попадут ли участники боевых действий в 22-й пакет санкций. Каллас заявила, что сейчас все данные находятся в цифровом формате, поэтому их «очень легко получить» и «решить вопрос с реализацией» задуманного. Голов удивился подобным заявлениям.
«Это не так, я не думаю, что западные хакеры могут получить доступ к каким-то таким спискам. В целом заявлять можно что угодно, но обычно это системы повышенной критичности, такие объекты защищаются по-особенному. У нас страна под замком, все нормально. Конечно, этих данных в открытом доступе нет. Этот минимум касается персональных данных, к которым тоже особенный подход», - отметил он.
Со своей стороны, генеральный директор агентства TelecomDaily Денис Кусков рассказал НСН, как должны защищаться такие данные.
«Сказать, что это невозможно, я не могу, тут необходимо, чтобы на такие вопросы отвечали люди, которые занимаются сбором и обработкой подобной информации. Это все находится не в единой базе данных, что делает более затруднительным получение подобных списков в полном объеме. Конечно, необходимо в этом случае обеспечить защиту чувствительной информации от внешнего воздействия, от сети интернет других стран, чтобы невозможно было в нее пробраться. Также необходимо помнить, что всегда есть человеческий фактор», - добавил он.
Подразделения западных военных и спецслужб на постоянной основе находятся на территории Украины и координируют действия украинских хакеров. Об этом ранее заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Лавочка закрывается: Чем опасна покупка автомобиля через Киргизию и Белоруссию
- Сайт Международной федерации хоккея подвергся атаке после недопуска россиян
- «На ребенка, а не на сумки!»: Адвокат поддержала ограничение сверхвысоких алиментов
- Лукашенко обвинил Европу и Украину в срыве предыдущих переговоров
- Под замком: В России оценили угрозы Каллас выкрасть данные об участниках СВО
- Депутат Затулин извинился за свои слова о ситуации на Крымском мосту
- Клиенты прикормлены: Что ждет дилерский центр Porsche в Москве
- Юг и Дальний Восток: Каждый шестой россиянин выбирает работу с командировками
- Российские фигуристы не выступят на этапе Гран-при ISU в Финляндии
- Внешние провокации: При каком сценарии Китай решится на войну за Тайвань