«Это не так, я не думаю, что западные хакеры могут получить доступ к каким-то таким спискам. В целом заявлять можно что угодно, но обычно это системы повышенной критичности, такие объекты защищаются по-особенному. У нас страна под замком, все нормально. Конечно, этих данных в открытом доступе нет. Этот минимум касается персональных данных, к которым тоже особенный подход», - отметил он.

Со своей стороны, генеральный директор агентства TelecomDaily Денис Кусков рассказал НСН, как должны защищаться такие данные.

«Сказать, что это невозможно, я не могу, тут необходимо, чтобы на такие вопросы отвечали люди, которые занимаются сбором и обработкой подобной информации. Это все находится не в единой базе данных, что делает более затруднительным получение подобных списков в полном объеме. Конечно, необходимо в этом случае обеспечить защиту чувствительной информации от внешнего воздействия, от сети интернет других стран, чтобы невозможно было в нее пробраться. Также необходимо помнить, что всегда есть человеческий фактор», - добавил он.

Подразделения западных военных и спецслужб на постоянной основе находятся на территории Украины и координируют действия украинских хакеров. Об этом ранее заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

