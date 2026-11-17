Депутат Затулин извинился за свои слова о ситуации на Крымском мосту
Депутат Госдумы, директор Института стран СНГ Константин Затулин извинился за свои слова о ситуации на Крымском мосту, которые он сказал в эфире передачи «Большая игра» на одном из федеральных каналов. В своем Telegram-канале он разъяснил ситуацию.
Депутат объяснил, что ходе разговора с ведущим передачи Дмитрием Саймсом затронул атаку на Крымский мост, совершенную ВСУ 16 ноября. Затулин заявил, что повреждения незначительные, железнодорожный путь не затронут, а по автомобильному мосту уже возобновлено реверсное движение. По его словам, такое заявление он сделал на основе телефонного разговора с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым.
Однако уже на следующий день, 17 ноября, стало известно, что на Крымский мост была совершена новая атака, которая закончилась более серьезным ущербом мосту. Таким образом, по словам Затулина, он ввел телезрителей программы в заблуждение. Он уточнил, что программа «Большая игра» идет в прямом эфире на Сибирь и Дальний Восток, а для Москвы и Европейской части ее показывают чуть позже уже в записи. Так что дальние регионы России получили достоверную на момент вещания информацию.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Крымский мост будет восстановлен «еще лучше прежнего», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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