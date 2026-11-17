Депутат Госдумы, директор Института стран СНГ Константин Затулин извинился за свои слова о ситуации на Крымском мосту, которые он сказал в эфире передачи «Большая игра» на одном из федеральных каналов. В своем Telegram-канале он разъяснил ситуацию.

Депутат объяснил, что ходе разговора с ведущим передачи Дмитрием Саймсом затронул атаку на Крымский мост, совершенную ВСУ 16 ноября. Затулин заявил, что повреждения незначительные, железнодорожный путь не затронут, а по автомобильному мосту уже возобновлено реверсное движение. По его словам, такое заявление он сделал на основе телефонного разговора с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым.