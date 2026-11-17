Лукашенко обвинил Европу и Украину в срыве предыдущих переговоров
Ответственность за фактическое обнуление результатов предыдущих переговоров по украинскому урегулированию лежит на руководстве стран Европы и на Киеве. Как пишет RT, об этом в интервью французскому журналу Le Point заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Он указал, что из-за действий европейских государств и украинских властей все достигнутые договорённости и согласованные позиции утратили своё значение. Теперь участникам процесса урегулирования приходится снова возвращаться к вопросам, уже обсуждавшихся на предыдущих этапах.
Политик отметил, что восстановление переговорного процесса следует начать с гуманитарных акций.
«Пусть эти первые шаги будут в виде каких-то гуманитарных акций, обмена погибшими и обмена пленными — надо дальше, дальше идти», — сказал белорусский лидер.
Ранее финский лидер Александр Стубб призвал глав государств Евросоюза вести прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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