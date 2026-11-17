Он указал, что из-за действий европейских государств и украинских властей все достигнутые договорённости и согласованные позиции утратили своё значение. Теперь участникам процесса урегулирования приходится снова возвращаться к вопросам, уже обсуждавшихся на предыдущих этапах.

Политик отметил, что восстановление переговорного процесса следует начать с гуманитарных акций.

«Пусть эти первые шаги будут в виде каких-то гуманитарных акций, обмена погибшими и обмена пленными — надо дальше, дальше идти», — сказал белорусский лидер.

Ранее финский лидер Александр Стубб призвал глав государств Евросоюза вести прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

