«Эпидемия в июне не закончится!» Онищенко опроверг прогноз академика РАН

Российский инфекционист, академик РАН Виктор Малеев, который являтся также советником директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, назвал сроки окончания эпидемии коронавируса COVID-19 в России. О прогнозе эксперта сообщает «Парламентская газета».

Академик считает начало июня наиболее оптимистичным сроком окончания эпидемии нового коронавируса в России.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН высоко оценил профессионализм инфекциониста, академика РАН Виктора Малеева, но поспорил с его прогнозом об окончании пандемии коронавируса в России.

«Мы закончим с этой проблемой, когда выздоровеет последний больной и пройдет еще 14 дней с окончания этого срока. Давайте не будем назначать конкретную дату, а будем работать.

Еще раз повторю, что проблема гиперболизирована. Заболевших на Земле 1,5 млн. В то время, как самая захудалая эпидемия гриппа охватывает 390-400 млн человек каждый год. При этом умирают от 200 до 700 тысяч человек. Но упрощать не надо - для каждого из нас коронавирус серьезен. Каждый из нас ответственен перед своими близкими и своим здоровьем», - отметил собеседник НСН.