«Эпидемия в июне не закончится!» Онищенко опроверг прогноз академика РАН
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко не верит академикам и в эфире НСН призывает не закрывать школы в регионах из солидарности с Москвой.
Российский инфекционист, академик РАН Виктор Малеев, который являтся также советником директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, назвал сроки окончания эпидемии коронавируса COVID-19 в России. О прогнозе эксперта сообщает «Парламентская газета».
Академик считает начало июня наиболее оптимистичным сроком окончания эпидемии нового коронавируса в России.
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН высоко оценил профессионализм инфекциониста, академика РАН Виктора Малеева, но поспорил с его прогнозом об окончании пандемии коронавируса в России.
«Мы закончим с этой проблемой, когда выздоровеет последний больной и пройдет еще 14 дней с окончания этого срока. Давайте не будем назначать конкретную дату, а будем работать.
Еще раз повторю, что проблема гиперболизирована. Заболевших на Земле 1,5 млн. В то время, как самая захудалая эпидемия гриппа охватывает 390-400 млн человек каждый год. При этом умирают от 200 до 700 тысяч человек. Но упрощать не надо - для каждого из нас коронавирус серьезен. Каждый из нас ответственен перед своими близкими и своим здоровьем», - отметил собеседник НСН.
Тяжелые испытания. В Москве с понедельника вводятся спецпропуска и закрываются почти все предприятия
Геннадий Онищенко назвал несколько условий, которые помогут надзорным органам и властям в целом приблизить победу над коронанавирусом.
«Актуальность, своевременность проводимых мероприятий. Я бы рекомендовал (надзорным органам – прим. НСН) меньше увлекаться частностями, а использовать правовые нормы, которые даны, но которые я пока не вижу: пресечение, закрытие, проведение мониторинга исполнения принятых мероприятий. Также необходимо давать более внятные и ответственные предложения, на основании которых политики и управленцы принимают решения. Пока этого нет.
Кроме того, мы не должны полагаться на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), потому что есть огромный опыт нашей страны, которая проходила через холерную пандемию, через всякого рода опасные гриппы, смертность от которых была выше, чем при коронавирусе», - напомнил бывший главный санитарный врач России.
Онищенко призвал медицинское и экспертное сообщество быть менее расточительными.
«Давайте будем менее расточительны. Расточительность состоит в том, что предложения медиков должны быть адекватны и минимально разрушительны для экономики. Власти и без нас могли пойти на крайние меры. Но мы должны им предлагать меры, исходя из реальности. Она такова: основная заболеваемость сосредоточена в Москве и Московской области. И здесь должны быть самые жесткие меры. Не надо из солидарности с Москвой запрещать обучение на Чукотке. Пусть дети там учатся», - сказал эксперт.
Парламентарий также успокоил родителей выпускников школ, рассказав о планах по завершению учебного года в условиях коронавируса.
«Я уверен, что все наши школьники закончат среднюю школу, сдадут экзамены – это точно. Поступят в вузы – такую возможность они реализуют. Я уверен, что 1 сентября мы начнем новый учебный год. Это важно, потому что главная задача государства – учить, воспитывать детей, молодежь, готорвить к будущей жизни», - заявил Геннадий Онищенко.
Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников обвинил правительство РФ в полумерах по поддержке экономики страны во время коронавируса. Он прокомментировал новость о том, что россиянам не будут начислять пени за неуплату жилищно-коммунальных услуг до 1 января 2021 года.
«Пени – это стимулирование к выплатам. А что стимулировать, если у людей нет денег. В большинстве стран используются более радикальные меры и методы поддержки. То есть я считаю, что это скорее отрицательная, чем положительная новость, потому что она демонстрирует, что государство все-таки не в полной мере собирается поддерживать россиян», – говорит Сергей Калашников в эфире НСН.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Рукопись песни The Beatles «Hey Jude» продали на аукционе почти за миллион долларов
- Муфтий Ингушетии скончался в больнице в результате коронавируса
- Курс лечения от коронавируса обойдется меньше 1 доллара
- Стало известно о минировании шести внутрироссийских авиарейсов
- Предпасхальные богослужения организуют на базе «Матч ТВ»