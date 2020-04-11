Количество зараженных в Подмосковье превысило 1000 человек

Количество зараженных COVID_19 в Подмосковье превысило 1000 человек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на видеообращение губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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Воробьев объявил о росте числа пациентов с пневмонией, из-за чего власти региона вынуждены ввести пропускной режим. Для получения пропуска местные жители должны зарегистрироваться на портале Госуслуг. Для посещения работы достаточно будет справки и документов, подтверждающих личность. Контроль будет осуществляться полицейскими, а также сотрудниками Росгвардии и ГИБДД.

10 апреля оперштаб по Подмосковью передавал информацию о 930 инфицированных.

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Фото: facebook.com/mvd.official
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