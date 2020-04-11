Количество зараженных в Подмосковье превысило 1000 человек

Воробьев объявил о росте числа пациентов с пневмонией, из-за чего власти региона вынуждены ввести пропускной режим. Для получения пропуска местные жители должны зарегистрироваться на портале Госуслуг. Для посещения работы достаточно будет справки и документов, подтверждающих личность. Контроль будет осуществляться полицейскими, а также сотрудниками Росгвардии и ГИБДД.

10 апреля оперштаб по Подмосковью передавал информацию о 930 инфицированных.

