Количество зараженных в Подмосковье превысило 1000 человек
Количество зараженных COVID_19 в Подмосковье превысило 1000 человек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на видеообращение губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Воробьев объявил о росте числа пациентов с пневмонией, из-за чего власти региона вынуждены ввести пропускной режим. Для получения пропуска местные жители должны зарегистрироваться на портале Госуслуг. Для посещения работы достаточно будет справки и документов, подтверждающих личность. Контроль будет осуществляться полицейскими, а также сотрудниками Росгвардии и ГИБДД.
10 апреля оперштаб по Подмосковью передавал информацию о 930 инфицированных.
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