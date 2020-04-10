Тяжелые испытания. В Москве с понедельника вводятся спецпропуска и закрываются почти все предприятия

Терпением и мужеством призвал запастись москвичей мэр города Сергей Собянин. В обращении к жителям столицы в пятницу вечером он объявил о введении со следующего понедельника новых, еще более жестких ограничительных мер для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

«В ближайшие дни и недели нас ожидают тяжелые испытания», - признал Сергей Собянин.

По его словам, на следующей неделе в связи с осложнением эпидемиологической ситуации по коронавирусу будет вводиться система пропусков для передвижения по Москве. На первом этапе - для поездок на работу, на втором - для поездок в других целях, на третьем - для передвижения внутри района. О сроках введения каждого из этапов будет сообщено дополнительно. Тогда же, с понедельника, в Москве будет остановлена работа каршеринга, а услуги такси смогут предоставлять только перевозчики, имеющие разрешение на перевозку пассажиров и багажа для легковых такси на территории Москвы и области.

Но и это не все: с 13 апреля «на неделю с возможным продлением» ограничивается или прекращается работа большинства городских предприятий и организаций. В частности, будут приостановлены городские стройки, кроме возведения медицинских объектов, а также непрерывных работ по строительству и обслуживанию объектов метрополитена, инфраструктуры наземного общественного транспорта, железной дороги и аэропортов. Продолжат работать продовольственные магазины, аптеки, зоомагазины, банки и другая розница, которая была открыта до сих пор. Всем работающим предприятиям Сергей Собянин рекомендовал максимально сократить персонал на рабочих местах, переведя остальных на удаленку или в режим нерабочей недели. Продолжат работу только структуры и предприятия непрерывного цикла и жизненно важные для функционирования города. Но и они должны максимально перевести своих сотрудников на дистанционный режим, - указал мэр.

Принятые столичным градоначальником меры в числе прочего означают для православных москвичей, а, скорее всего, и жителей Подмосковья (аналогичные решения областных властей вряд ли заставят себя ждать), что праздник Пасхи в этом году станет как никогда домашним. Жесткие ограничения вводятся, напомним, по 19 апреля, на которое выпадает Воскресение Христово, включительно, с возможностью последующего продления. С призывом к домашней молитве вместо посещения храмов выступила и Московская Патриархия: как стало известно «Интерфаксу», в епархии Русской православной церкви разосланы рекомендации духовенству призывать прихожан оставаться дома в Вербное воскресенье, Страстную неделю, на Пасху и в Пасхальный период. «Духовенству монастырей и приходов, руководствуясь благословением святейшего патриарха, рекомендуется призывать прихожан к домашней молитве до снятия ограничений, введенных властями», - говорится в сообщении.

К нормальному ритму жизни Москва начнет возвращаться, «как только угроза заражения отступит», - пообещал Сергей Собянин. Вопрос «когда» остается повисшим в воздухе…

