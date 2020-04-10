Калашников: Правительство пытается отделаться полумерами в поддержке россиян
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Россиянам перестанут начислять пени за неуплату ЖКУ
Россиянам не будут начислять пени за неуплату жилищно-коммунальных услуг до 1 января 2021 года.
Сергей Калашников: «Пени – это стимулирование к выплатам. А что стимулировать, если у людей нет денег. В большинстве стран используются более радикальные меры и методы поддержки. То есть я считаю, что это скорее отрицательная, чем положительная новость, потому что она демонстрирует, что государство все-таки не в полной мере собирается поддерживать россиян», – говорит Сергей Калашников в эфире НСН.
Правительство утвердило максимальный размер займов для «кредитных каникул»
Правительство утвердило максимальный размер кредитов для обращений граждан о каникулах. Так, максимальный размер для потребительских кредитов составил 250 тысяч рублей, для автокредитов — 600 тысяч рублей, для ипотеки – полтора миллиона рублей.
Сергей Калашников: «Опять из той же серии. Какая ипотека на полтора миллиона рублей? Что можно построить за эти деньги даже на периферии? Я считаю, что это пересекается с первой новостью, правительство пытается отделаться полумерами», – уверяет он слушателей НСН.
Мишустин запретил закрывать границы между российскими регионами
Премьер-министр Михаил Мишустин запретил закрывать границы между регионами России. По его словам, ранее руководство некоторых регионов закрывало административные границы, препятствуя проезду людей и транспорта на свою территорию.
Сергей Калашников: «По Конституции не может региональная власть закрыть передвижение россиян по территории Российской Федерации. Но здесь важно другое, что две области, которые закрыли субъекты, они, тем самым, отказались выполнять указание премьер-министра. Мне кажется, что это очень тревожная новость, свидетельствующая о том, что в условиях коронавируса субъекты РФ чувствуют себя абсолютно независимыми от федеральной власти», – отмечает сенатор в беседе с НСН.
За 2020 год более 20 тысяч россиян признаны банкротами
С января по март 2020 года российские суды признали банкротами почти 23 тысячи россиян. По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 68 процентов.
Сергей Калашников: «Хочу обратить внимание – с января по март. То есть еще до наступления коронавируса в России. Эта новость, на мой взгляд, говорит о том, что никакого отношения экономический спад к карантину и самоизоляции не имеет. А коронавирус на сегодняшний день выступает как та война, на которую все спишут», – подмечает в интервью НСН Сергей Калашников.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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