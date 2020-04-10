Калашников: Правительство пытается отделаться полумерами в поддержке россиян

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.

1

Россиянам перестанут начислять пени за неуплату ЖКУ

Россиянам не будут начислять пени за неуплату жилищно-коммунальных услуг до 1 января 2021 года.

Сергей Калашников: «Пени – это стимулирование к выплатам. А что стимулировать, если у людей нет денег. В большинстве стран используются более радикальные меры и методы поддержки. То есть я считаю, что это скорее отрицательная, чем положительная новость, потому что она демонстрирует, что государство все-таки не в полной мере собирается поддерживать россиян», – говорит Сергей Калашников в эфире НСН.

2

Правительство утвердило максимальный размер займов для «кредитных каникул»

Правительство утвердило максимальный размер кредитов для обращений граждан о каникулах. Так, максимальный размер для потребительских кредитов составил 250 тысяч рублей, для автокредитов — 600 тысяч рублей, для ипотеки – полтора миллиона рублей.

Сергей Калашников: «Опять из той же серии. Какая ипотека на полтора миллиона рублей? Что можно построить за эти деньги даже на периферии? Я считаю, что это пересекается с первой новостью, правительство пытается отделаться полумерами», – уверяет он слушателей НСН.

3

Мишустин запретил закрывать границы между российскими регионами

Премьер-министр Михаил Мишустин запретил закрывать границы между регионами России. По его словам, ранее руководство некоторых регионов закрывало административные границы, препятствуя проезду людей и транспорта на свою территорию.

Сергей Калашников: «По Конституции не может региональная власть закрыть передвижение россиян по территории Российской Федерации. Но здесь важно другое, что две области, которые закрыли субъекты, они, тем самым, отказались выполнять указание премьер-министра. Мне кажется, что это очень тревожная новость, свидетельствующая о том, что в условиях коронавируса субъекты РФ чувствуют себя абсолютно независимыми от федеральной власти», – отмечает сенатор в беседе с НСН.

4

За 2020 год более 20 тысяч россиян признаны банкротами

С января по март 2020 года российские суды признали банкротами почти 23 тысячи россиян. По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 68 процентов.

Сергей Калашников: «Хочу обратить внимание – с января по март. То есть еще до наступления коронавируса в России. Эта новость, на мой взгляд, говорит о том, что никакого отношения экономический спад к карантину и самоизоляции не имеет. А коронавирус на сегодняшний день выступает как та война, на которую все спишут», – подмечает в интервью НСН Сергей Калашников.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:Сергей КалашниковИтоги НеделиАвторские Новости

авторские новости