Калашников: Правительство пытается отделаться полумерами в поддержке россиян

Сергей Калашников: «Хочу обратить внимание – с января по март. То есть еще до наступления коронавируса в России. Эта новость, на мой взгляд, говорит о том, что никакого отношения экономический спад к карантину и самоизоляции не имеет. А коронавирус на сегодняшний день выступает как та война, на которую все спишут», – подмечает в интервью НСН Сергей Калашников.

