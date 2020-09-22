Онищенко усомнился в возможности победить коронавирус вакциной от денге

У людей, которые перенесли лихорадку денге, может быть иммунитет к коронавирусу. Об этом сообщил профессор американского Университета Дьюка Мигель Николелис. Ученый пояснил, что наиболее низкие показатели заражения COVID-19 и более медленный рост заболеваемости наблюдаются в регионах, которые пережили интенсивные вспышки денге в текущем и прошлом году.

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН выразил сомнение, что вакцина от денге может помочь в борьбе с коронавирусом.