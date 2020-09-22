Онищенко усомнился в возможности победить коронавирус вакциной от денге

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко и директор НИЦ по профилактике и вирусолог Георгий Викулов и в эфире НСН рассказали, почему вакцина от тропической лихорадки не спасёт от пандемии COVID-19,

У людей, которые перенесли лихорадку денге, может быть иммунитет к коронавирусу. Об этом сообщил профессор американского Университета Дьюка Мигель Николелис. Ученый пояснил, что наиболее низкие показатели заражения COVID-19 и более медленный рост заболеваемости наблюдаются в регионах, которые пережили интенсивные вспышки денге в текущем и прошлом году.

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН выразил сомнение, что вакцина от денге может помочь в борьбе с коронавирусом.

Антитела к коронавирусу обнаружены у переболевших лихорадкой денге

«Перекрестный эффект создания иммунитета от коронавируса при перенесении заболевания лихорадкой денге нужно еще объяснить», - сказал бывший санитарный врач. Он пояснил, что в этом случае может быть иммунитет, не основанный на антителах, если он вообще работает.

«При высокой доле бессимптомных больных коронавирусом в африканской саванне, где распространена лихорадка денге, вообще мало лабораторий для выявления коронавируса. Ну и потом, там люди живут не до 65 лет. Там молодое население и пожилых мало, что тоже меняет картину. Так что давайте поизучаем», - предложил эксперт.

Вирусолог предрек рост заболеваемости коронавирусом в России

С ним солидарен директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов, который пояснил в интервью НСН, что в России в национальном календаре прививок нет вакцинации от лихорадки денге. От неё прививают только тех, кто выезжает в эндемичные регионы стран Африки и Латинской Америки.

«Предположение американских ученых – только предположение, не имеющее пока серьезной доказательной базы», - заключил эксперт.

Ранее Онищенко в эфире НСН раскритиковал действия Минздрава и Роспотребнадзора по борьбе с коронавирусом и вслед за ВОЗ признал правоту Швеции .

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ФОТО: РИА Новости / Александр Натрускин
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияГеннадий Онищенко
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