Антитела к коронавирусу обнаружены у переболевших лихорадкой денге

У людей, которые перенесли лихорадку денге, может быть иммунитет к коронавирусу. Об этом сообщил профессор американского Университета Дьюка Мигель Николелис, передает Reuters.

Ученый пояснил, что жители мест с более низкими показателями заражения коронавирусом и более медленным ростом заболеваемости пережили интенсивные вспышки денге в текущем и прошлом году.

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Николелис заявил, что в предыдущих исследованиях была отмечена связь между лихорадкой денге и ложноположительными результатами на антитела к COVID-19. Это можно говорить об иммунологическом взаимодействии между двумя вирусами, несмотря на то, что они принадлежат к разным семействам патогенов.

Руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова ранее заявила, что рост количества больных коронавирусом был ожидаем, пишет «Свободная пресса». Однако, по ее словам, ситуация под контролем. Больных в стационарах не увеличивается, потому что большинство пациентов с COVID-19 лечатся дома.

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ФОТО: pixabay.com
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