Антитела к коронавирусу обнаружены у переболевших лихорадкой денге

У людей, которые перенесли лихорадку денге, может быть иммунитет к коронавирусу. Об этом сообщил профессор американского Университета Дьюка Мигель Николелис, передает Reuters.

Ученый пояснил, что жители мест с более низкими показателями заражения коронавирусом и более медленным ростом заболеваемости пережили интенсивные вспышки денге в текущем и прошлом году.