Клип Шнура про мусорный коллапс в Петербурге за ночь собрал миллион просмотров
Музыкант Сергей Шнуров снял клип о проблеме с мусором в Санкт-Петербурге, сообщает телеканал «360».
Ролик был опубликован 15 января на YouTube, в соцсетях и мессенджерах и за ночь набрал почти миллион просмотров.
Съемки клипа на композицию «Пока так» проходили на мусорной площадке одного из дворов недалеко от Сенной площади. Исполнитель поет о том, что из-за большого скопления отходов люди просто не могут пройти по улице, обыграв ответы местных чиновников на жалобы горожан по поводу мусорного коллапса.
Петербуржцы стали жаловаться на переполненные мусорные контейнеры в начале 2021 года. В городе началась мусорная реформа. Однако горожане стали жаловаться на то, что мусорные площадки заполнены, а отходы не вывозят.
Кроме того, петербуржцы недовольны работой коммунальных служб, которые уже два месяца не могут почистить дороги и тротуары от снега.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,8 млн+29 230 / сут.
Умерли
321 тыс.+686 / сут.
Выздоровели
9,9 млн+22 731 / сут.
- Клип Шнура про мусорный коллапс в Петербурге за ночь собрал миллион просмотров
- Песков рассказал, какие действия подвели Россию и Украину к «красной черте»
- «Чуда не случилось». Скончался актер сериала «Кухня» Иван Рудаков
- РКН потребовал разблокировать страницу делегации РФ в Вене в Facebook
- Синоптик Вильфанд спрогнозировал улучшение морального самочувствия россиян
- Раскрыли дату выхода нового сезона мультсериала «Южный парк»
- В Алма-Ате в ходе беспорядков похищено почти 1350 единиц оружия
- Песков: НАТО превратился в орудие конфронтации
- Российские ученые прогнозируют рост заболеваемости к 1 февраля до 65 тысяч новых случаев COVID-19
- Биатлонист Александр Логинов занял второе место в гонке преследования на этапе Кубка мира
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru