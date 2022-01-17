Клип Шнура про мусорный коллапс в Петербурге за ночь собрал миллион просмотров

Ролик был опубликован 15 января на YouTube, в соцсетях и мессенджерах и за ночь набрал почти миллион просмотров.

Съемки клипа на композицию «Пока так» проходили на мусорной площадке одного из дворов недалеко от Сенной площади. Исполнитель поет о том, что из-за большого скопления отходов люди просто не могут пройти по улице, обыграв ответы местных чиновников на жалобы горожан по поводу мусорного коллапса.

Петербуржцы стали жаловаться на переполненные мусорные контейнеры в начале 2021 года. В городе началась мусорная реформа. Однако горожане стали жаловаться на то, что мусорные площадки заполнены, а отходы не вывозят.

Кроме того, петербуржцы недовольны работой коммунальных служб, которые уже два месяца не могут почистить дороги и тротуары от снега.

