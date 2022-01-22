Шнуров вернулся в Instagram со стихами про Беглова и мусор
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров впервые за долгое время сделал публикацию в Instagram. Музыкант, известный своими острыми стихами на злобу дня, продолжил своеобразную полемику с губернатором Санкт-Петербурга по поводу мусора и снега в северной столице.
В своем аккаунте Шнуров опубликовал стихотворение, в котором посмеялся над ответами Сергея Беглова по поводу коммунальных проблем в Петербурге.
«Выдающийся оратор
Петербургский губернатор.
Ты ему про грязь и мусор. Воздух взял он ртом безусым», - написал Шнуров.
Накануне Александр Беглов, отвечая на массовую критику в ряде СМИ о реформах Смольного в том числе в ЖКХ, в результате которых в городе появились проблемы с вывозом мусора и снега, отвечал: «Меня пугать и шантажировать бесполезно, я восьмой ребенок в семье». Его цитату приводит издание Фонтанка.ru.
Группа «Ленинград» 15 января разместила в YouTube клип «Пока так». В нем рассказывается о горах мусора и снега в Санкт-Петербурге. Сергей Шнуров, сыгравший коммунальщика, признался, что раньше был лоялен к начальству, а теперь его отношение к чиновникам изменилось.
Ранее лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров объявил о «переезде» своего аккаунта в Telegram. Причиной тому, по его словам, стали частые блокировки его профиля в Instagram.
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