Шнуров вернулся в Instagram со стихами про Беглова и мусор

В своем аккаунте Шнуров опубликовал стихотворение, в котором посмеялся над ответами Сергея Беглова по поводу коммунальных проблем в Петербурге.

«Выдающийся оратор

Петербургский губернатор.

Ты ему про грязь и мусор. Воздух взял он ртом безусым», - написал Шнуров.

Накануне Александр Беглов, отвечая на массовую критику в ряде СМИ о реформах Смольного в том числе в ЖКХ, в результате которых в городе появились проблемы с вывозом мусора и снега, отвечал: «Меня пугать и шантажировать бесполезно, я восьмой ребенок в семье». Его цитату приводит издание Фонтанка.ru.

Группа «Ленинград» 15 января разместила в YouTube клип «Пока так». В нем рассказывается о горах мусора и снега в Санкт-Петербурге. Сергей Шнуров, сыгравший коммунальщика, признался, что раньше был лоялен к начальству, а теперь его отношение к чиновникам изменилось.



Ранее лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров объявил о «переезде» своего аккаунта в Telegram. Причиной тому, по его словам, стали частые блокировки его профиля в Instagram.

