Воденников поддержал Шнурова в его борьбе против грязи и гололеда в Петербурге

Поэт и эссеист Дмитрий Воденников специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

«Ленинград» выпустил еще один ролик о проблемах с уборкой в Санкт-Петербурге

На этот раз не мусора, а снега. При монтаже использована нарезка падений, где горожане ломают руки и ноги на скользких улицах и уворачиваются от падающей с крыш наледи.

Дмитрий Воденников: «Я на свой день рождения в декабре был в Петербурге. И скажу вам, это кошмар, я представляю, как там мучаются люди, которые не как я на семь дней приехал, а которые ходят постоянно по тому, что называется улицами Петербурга. Я понимаю, что это кощунственное сравнение, но это же не блокадный Ленинград, неужели нельзя что-то сделать, чтобы люди не падали? Я согласен с лидером группы «Ленинград» - что-то надо делать!» - возмутился поэт. 

2

В Кремле заявили об отсутствии планов по переводу всех учащихся на дистант

Вопрос по переводу всех школьников и студентов в России на дистанционное обучение относится к компетенции оперштаба, но таких планов, как известно Кремлю, пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Дмитрий Воденников: «Не знаю, как относится к дистанту, хотя мне кажется, что так начинает очень сильно провисать обучение. Я не верю в дистанционное обучение школьников. Но то, что вмешавшийся коронавирус меняешь нашу привычную среду, это я знаю по себе. Мне кажется, что чума 21 века, которая так внезапно пришла, дана нам, чтобы придумать новые способы преподавания, обучения и работы», - поделился собеседник НСН.

3

Опрос показал, что почти половина россиян готовы сменить работу

Также специалисты выяснили, что более половины респондентов поставили среднюю оценку своей продуктивности на работе, еще 40% граждан оценили ее как высокую, а 9% — как низкую. При этом большинство россиян испытывают нехватку мотивации на работе для выполнения своих трудовых обязанностей.

Дмитрий Воденников: «Это для меня полная загадка. Мне кажется, когда ты работаешь, то настолько входишь в эту рабочую волну, что твоей задачей, целью и смыслом становится только отличное выполнение работы. Какие же работы они выполняют, что у 9% низкая продуктивность?» - задался вопросом он.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Авторские НовостиРаботаСергей Шнуров
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