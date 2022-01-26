Воденников поддержал Шнурова в его борьбе против грязи и гололеда в Петербурге
Поэт и эссеист Дмитрий Воденников специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
«Ленинград» выпустил еще один ролик о проблемах с уборкой в Санкт-Петербурге
На этот раз не мусора, а снега. При монтаже использована нарезка падений, где горожане ломают руки и ноги на скользких улицах и уворачиваются от падающей с крыш наледи.
Дмитрий Воденников: «Я на свой день рождения в декабре был в Петербурге. И скажу вам, это кошмар, я представляю, как там мучаются люди, которые не как я на семь дней приехал, а которые ходят постоянно по тому, что называется улицами Петербурга. Я понимаю, что это кощунственное сравнение, но это же не блокадный Ленинград, неужели нельзя что-то сделать, чтобы люди не падали? Я согласен с лидером группы «Ленинград» - что-то надо делать!» - возмутился поэт.
В Кремле заявили об отсутствии планов по переводу всех учащихся на дистант
Вопрос по переводу всех школьников и студентов в России на дистанционное обучение относится к компетенции оперштаба, но таких планов, как известно Кремлю, пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Дмитрий Воденников: «Не знаю, как относится к дистанту, хотя мне кажется, что так начинает очень сильно провисать обучение. Я не верю в дистанционное обучение школьников. Но то, что вмешавшийся коронавирус меняешь нашу привычную среду, это я знаю по себе. Мне кажется, что чума 21 века, которая так внезапно пришла, дана нам, чтобы придумать новые способы преподавания, обучения и работы», - поделился собеседник НСН.
Опрос показал, что почти половина россиян готовы сменить работу
Также специалисты выяснили, что более половины респондентов поставили среднюю оценку своей продуктивности на работе, еще 40% граждан оценили ее как высокую, а 9% — как низкую. При этом большинство россиян испытывают нехватку мотивации на работе для выполнения своих трудовых обязанностей.
Дмитрий Воденников: «Это для меня полная загадка. Мне кажется, когда ты работаешь, то настолько входишь в эту рабочую волну, что твоей задачей, целью и смыслом становится только отличное выполнение работы. Какие же работы они выполняют, что у 9% низкая продуктивность?» - задался вопросом он.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
11,3 млн+74 692 / сут.
Умерли
328 тыс.+657 / сут.
Выздоровели
10,1 млн+28 197 / сут.
- Источник: Причиной взрыва в воронежском автобусе могла быть украинская диверсия
- Блинкен прокомментировал рекомендацию американцам покинуть Украину
- В России повысили минимальные цены на водку, коньяк и бренди
- Блинкен: ответ США по гарантиям безопасности предлагает дипломатический путь
- Генсек НАТО проведет экстренную пресс-конференцию
- МИД РФ получил ответ на российские требования о гарантиях безопасности
- Стала известна самая популярная страна для отдыха среди россиян
- В Госдуме не одобрили усыпление бездомных собак
- Вирусолог объяснил, когда необходимо вызывать скорую при «омикроне»
- Курс евро превысил 90 рублей впервые за шесть месяцев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru