Воденников поддержал Шнурова в его борьбе против грязи и гололеда в Петербурге

Дмитрий Воденников: «Я на свой день рождения в декабре был в Петербурге. И скажу вам, это кошмар, я представляю, как там мучаются люди, которые не как я на семь дней приехал, а которые ходят постоянно по тому, что называется улицами Петербурга. Я понимаю, что это кощунственное сравнение, но это же не блокадный Ленинград, неужели нельзя что-то сделать, чтобы люди не падали? Я согласен с лидером группы «Ленинград» - что-то надо делать!» - возмутился поэт.

