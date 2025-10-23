Путин поручил подумать над развитием в РФ системы яслей

В ходе заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики он отметил, что ясли нужны для того, «чтобы женщина имела возможность как можно быстрее вернуться в профессию и не терять уровень квалификации».

«Мы обсуждали уже это неоднократно, надо обязательно на эту тему подумать», - добавил глава государства, обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Ранее депутаты Госдумы призвали внедрить механизм автоматической постановки ребёнка на очередь в детсад и школу сразу после регистрации рождения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

