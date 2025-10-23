Путин поручил подумать над развитием в РФ системы яслей
Необходимо подумать над развитием в России системы яслей. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики он отметил, что ясли нужны для того, «чтобы женщина имела возможность как можно быстрее вернуться в профессию и не терять уровень квалификации».
«Мы обсуждали уже это неоднократно, надо обязательно на эту тему подумать», - добавил глава государства, обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой.
Ранее депутаты Госдумы призвали внедрить механизм автоматической постановки ребёнка на очередь в детсад и школу сразу после регистрации рождения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гимнастка Мельникова завоевала первую золотую медаль для сборной РФ с 2021 года
- Россиянам рассказали, как справиться с зависимостью от спреев для носа
- Число погибших при взрыве в Копейске увеличилось до 12 человек
- «Без оглядки» в Подмосковье: Что известно о роуд-муви с Анной Пересильд
- Путин поручил подумать над развитием в РФ системы яслей
- Евросоюз запретил экспорт в Россию роз, кукол и унитазов
- От ведьмы до клоуна: Лучшие идеи костюмов на Хэллоуин 2025
- Матвиенко заявила о необходимости дифференцировать ставку по семейной ипотеке
- «От 10 до 50%»: Сколько выручки букмекеры отдают на спорт
- Путин: Поддержка семей является важнейшим направлением нацпроектов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru