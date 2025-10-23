Евросоюз запретил экспорт в Россию роз, кукол и унитазов
Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций запретил поставки в Россию живых растений и унитазов. Об этом говорится в постановлении, опубликованном в журнале ЕС.
В частности, запрещается экспорт роз, рододендронов, азалий, листвы, веток деревьев, частей растений и цветов без бутонов, трав, мхов и лишайников, которые могут использоваться при составлении букетов и декоративных композиций.
Также запрет распространяется на головоломки, на кукол и коляски для них, пластиковые игрушки с моторчиками, трёхколесные велосипеды, игрушечные педальные автомобили и самокаты.
Кроме того, Евросоюз запретил поставлять в РФ унитазы, биде, раковины и «другие сантехнические приспособления».
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет санкций «наносит удар по газовому сектору России», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
