Евросоюз запретил экспорт в Россию роз, кукол и унитазов

Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций запретил поставки в Россию живых растений и унитазов. Об этом говорится в постановлении, опубликованном в журнале ЕС.

В частности, запрещается экспорт роз, рододендронов, азалий, листвы, веток деревьев, частей растений и цветов без бутонов, трав, мхов и лишайников, которые могут использоваться при составлении букетов и декоративных композиций.

Также запрет распространяется на головоломки, на кукол и коляски для них, пластиковые игрушки с моторчиками, трёхколесные велосипеды, игрушечные педальные автомобили и самокаты.

Кроме того, Евросоюз запретил поставлять в РФ унитазы, биде, раковины и «другие сантехнические приспособления».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет санкций «наносит удар по газовому сектору России», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Артем Геодакян
