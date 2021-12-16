Кошки-мышки: Вирусолог призвал смириться с COVID-19 у животных
Очаги коронавирусной инфекции давно начали появляться в дикой природе, отметил профессор вирусологии Александр Чепурнов.
Животные давно стали переносчиками коронавируса, и человечеству необходимо иметь это в виду при борьбе с пандемией, отметил начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в интервью с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Ранее группа ученых выяснила, что новая разновидность COVID-19 «омикрон» в результате мутации способна проникать в организм грызунов, являющихся переносчиками чумы.
«Штамм «омикрон» и грызуны – это, конечно, плохо, но многие животные способны быть резервуаром этого вируса. Это и знаменитая история с норками в Дании, где их миллионы перебили, и ситуация с заражениями в американской популяции северного оленя (а у них их действительно много), поэтому тут мы никуда уже не денемся, у нас есть очаги [инфекции] в природе, и они будут разрастаться. К моему удивлению, по кошкам нет глубоких исследований, хотя они тоже могут быть резервуаром. Главная проблема – это то, что происходит в таком вот природном очаге. Наша задача быть готовыми к этому, работать в сторону эффективных препаратов, которые будут лечить именно этот вирус. Что-то обнадеживающее есть у Pfizer, и вот [глава ФМБА Вероника] Скворцова нам тоже иногда рассказывает [о разработках]. И нужна новая генерация вакцин, которые будут лучше создавать клеточный иммунитет и формировать антитела против консервативных клеток вируса, в которых редко происходят мутации», - отметил глава лаборатории.
По словам Чепурнова, предпринимаемых в России усилий крайне мало для развития независимой науки.
«Я не понимаю, почему у нас государство еще не создало независимый фонд, в который могли бы заявляться ученые со своими идеями. Пока всё, что создано, основывалось на ведомственных началах, а если ведомство заинтересовано в том, чтобы деньги не были выброшены на ветер, то оно будет убеждать всех в эффективности разработок, как это произошло с «ЭпиВакКороной», например. Нам продолжают доказывать, что очень эффективная вакцина, хотя нет ни одного признака этого. Нужны лаборатории, нужны инициативные, сильные коллективы, потому что ученых хватает еще у нас, не все уехали, мозги есть, но порой за животных, за реактивы ученые сами и платят», - заключил профессор.
Ранее иммунолог Зоя Скорпилева в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметила, что вакцинация чаще чем раз в полгода может быть неэффективной.
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