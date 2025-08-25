Трамп заявил, что его называют «президентом Европы»

В ходе подписания некоторых указов он высказался о союзниках Вашингтона по НАТО. Трамп отметил, что некоторые из представителей стран ЕС, входящих в блок, шутливо называют его президентом Европы.

«Это большая честь. Мне нравится Европа... Это хорошие люди, замечательные руководители», - заключил глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон может вернуть повышенные импортные пошлины в 35% в отношении Евросоюза, если Брюссель не выполнит свои инвестиционные обязательства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

