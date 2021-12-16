Ученые: «омикрон» перекинулся на переносчиков чумы
Новая разновидность COVID-19 «омикрон» в результате мутации способна проникать в организм грызунов, являющихся переносчиками чумы, говорится в исследовании на сайте bioRxiv.
По словам ученых, коронавирус использует характерные белки-шипы для связи с рецепторами ACE2 на клеточной мембране, обеспечивая доступ в клетку. В отличие от других органических соединений, «омикрон» получил возможность связываться с ACE2 грызунов.
Как сообщалось ранее, «омикрон»-штамм сильнее поражает бронхи человека, нежели лёгкие. Согласно исследованиям, «омикрон» размножается в бронхах человека в 70 раз быстрее, чем уже существующие штаммы COVID-19. Учёные отметили, что это свойство вируса объясняет его высокую заразность.
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