Ученые: «омикрон» перекинулся на переносчиков чумы

По словам ученых, коронавирус использует характерные белки-шипы для связи с рецепторами ACE2 на клеточной мембране, обеспечивая доступ в клетку. В отличие от других органических соединений, «омикрон» получил возможность связываться с ACE2 грызунов.

Как сообщалось ранее, «омикрон»-штамм сильнее поражает бронхи человека, нежели лёгкие. Согласно исследованиям, «омикрон» размножается в бронхах человека в 70 раз быстрее, чем уже существующие штаммы COVID-19. Учёные отметили, что это свойство вируса объясняет его высокую заразность.

