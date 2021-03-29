Вакцина для кота. Учёный предрек эпидемию COVID-19 среди животных

Директор Института имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург заявил, что следующий этап эпидемии будет связан с заражением коронавирусом сельскохозяйственных и домашних животных. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

«Коронавирус еще не реализовал свой патогенный потенциал. И когда мы в течение года защитим человечество с помощью хороших вакцин, к этому моменту будут заражены домашние животные, а избавляться от любимых питомцев никто не собирается», — сказал он, добавив, что вокруг нас постоянно будут присутствовать очаги этого возбудителя. К тому же он будет постоянно эволюционировать.

Вспышка COVID-19 на норковых фермах в Дании в ноябре привела к тому, что фермеры вынуждены были уничтожить более 17 млн норок, чтобы предотвратить распространение мутировавшего штамма вируса среди людей. За полгода до этого сообщалось, что в зоопарке Бронкса положительный тест на коронавирус выявлен у тигра. Позднее последовали десятки сообщений о легких случаях заражения котов и собак в разных точках мира. Тогда же в США и Италии началась разработка вакцины для кошек и собак, которая может предотвратить повторное заражение людей от животных. В начале марта этого года издание National Geographic сообщило, что по две дозы экспериментальной вакцины от коронавируса для животных получили пять обезьян бонобо и четыре орангутана из зоопарка Сан-Диего.

Испытания вакцины от COVID-19 для животных продолжаются в настоящее время и в России. Советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано 10 февраля сообщила, что в апреле ведомство намерено объявить о создании препарата «Карнивак-Ков». Вакцина предназначена для всех восприимчивых к этому заболеванию животных, речь идет в частности о семействе куньих - норках и хорьках – которые передают инфекцию друг другу.

По словам Малано, «Карнивак-Ков» отличается от вакцин, которые применяются на людях. По ее словам, это сорбированная инактивированная вакцина, «убитый вирус». Он показывает 100% эффективность в борьбе с COVID-19, однако пока неясно, как долго сохраняются выработанные животным антитела. Например, животные вакцинированные летом 2020 года, до сих пор имеют защиту.