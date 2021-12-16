Иван Затевахин предрек панику из-за заражения грызунов «омикроном»
Домашним животным следует делать полный комплекс необходимых прививок и следить за тем, чтобы в квартирах и загородных домах не было диких мышей, заявил Затевахин.
Ученые, которые допустили, что переносчики чумы могут заразиться штаммом коронавируса «омикрон», должны полностью доказать свои исследования, ведь паника всегда опасна, заявил телеведущий и автор фильмов о дикой природе Иван Затевахин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Исследование показало, что новая разновидность COVID-19 «омикрон» в результате мутации способна проникать в организм грызунов, являющихся переносчиками чумы. По словам ученых, коронавирус использует характерные белки-шипы для связи с рецепторами ACE2 на клеточной мембране, обеспечивая доступ в клетку.
«Во-первых, мы же не боимся, что наши домашние хомячки будут переносить чуму. Чума – это природно-очаговое заболевание, которое время от времени появляется в естественных популяциях каких-нибудь песчанок и так далее, это дремлет постоянно и паники не вызывает, люди как-то свыклись с этим. А вот «омикрон», он, конечно же, может вызвать панику. Паника всегда опасна. Но это пока что чисто лабораторные исследования, еще никто не доказал, что это происходит естественным путем. Животным следует делать традиционный комплекс прививок, контролировать паспорт прививок животного. Также я рекомендую следить за собственными чердаками на даче», - отметил Затевахин.
По его словам, также следует контролировать природные очаги распространения болезней, которые дикие грызуны могут передать человеку.
«Наибольшая опасность на данный момент может быть от каких-нибудь домашних мышек, которые на чердаках на дачах у людей живут, от них можно заболеть гораздо большим букетом заболеваний, которые они переносят. Никаких новый движений, мне кажется, сейчас делать не нужно. Например, наши кошки многое что могут нам передать, но нужно еще доказать, что от этих грызунов могут заразиться домашние кошки. Это африканский вирус, мы еще не знаем до конца, как он передается и кому он передается», - резюмировал Затевахин.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что пандемия коронавируса может закончиться в ближайшее время, поскольку новый штамм «омикрон» похож на природную вакцину.
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